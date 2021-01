Intervistata da Dagospia, Luce Caponegro, conosciuta ai più con il nome d'arte di Selen, con il quale figurava come protagonista di film a luci rosse, ha raccontato com'è adesso la sua vita. Da anni, ormai, ha abbandonato il mondo dello spettacolo che l'ha resa famosa e si è data con tutta se stessa ad una nuova attività.

Nonostante sia stata uno dei volti più noti del cinema hard degli Anni Novanta, di cui divenne una vera e propria icona, dopo una carriera costellata anche di diversi successi ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi a tutt'altro, sebbene ogni tanto pensi con nostalgia alle luci della ribalta e all'idea di ritornarvi:

Se tornassi a vivere con l’esperienza di adesso non rifarei tutto. Invece farei delle cose che non ho fatto. Oggi faccio scelte molto diverse rispetto a quando ero giovane, direi quasi in modo opposto. Premetto che l’allontanamento dal mondo dello spettacolo è avvenuto volutamente perché sentivo la necessità di disintossicarmi da quell’ambiente che non è per niente facile ed estremamente competitivo. Avevo voglia di vivere una vita normale; ogni tanto il mondo dello spettacolo mi manca, ma sono sicura che in futuro qualcosa tornerò a fare.