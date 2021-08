Selena Gomez è rinata senza social: “Non ci sono sul mio telefono, non ho tentazioni” L’artista lo ha rivelato nel corso di un’intervista recente in cui ha raccontato di non farne più uso, salvo che in rare eccezioni: “Ora ricevo informazioni nel modo giusto. Quando i miei amici hanno qualcosa da dire mi chiamano e dicono ‘Oh, ho fatto questo’, non dicono, ‘Hai visto il mio post?'”.

Selena Gomez non usa più i social network e così è rinata. L'artista lo ha rivelato nel corso di un'intervista rilasciata a Elle, in cui ha raccontato di non farne più uso, salvo che in rare eccezioni: "Non li ho sul mio telefono, quindi non ho la tentazione". Una scelta che le permette di essere svincolata da un flusso malsano di input, anche sul suo conto: "Ora ricevo informazioni nel modo giusto. Quando i miei amici hanno qualcosa da dire mi chiamano e dicono ‘Oh, ho fatto questo', non dicono, ‘Hai visto il mio post?'".

La notizia potrebbe apparire di per sé irrilevante, se non fosse che Selena Gomez è stata tra i personaggi pubblici più seguiti su Instagram e i social in generale, facendo un uso massiccio di uno strumento rivelatosi fondamentale per il suo percorso artistico, ma anche dannoso, per l'effetto che reazioni e commenti del pubblico hanno spesso avuto su di lei. Selena Gomez racconta di essersi chiesta "a che scopo?" ed essersi data una risposta chiara: "Quando non ci sarò più voglio essere ricordata per la mia generosità".

Selena Gomez: "Sono bipolare"

Gli ultimi anni hanno cambiato in modo radicale Selena Gomez. L'artista ha raccontato pubblicamente di soffrire di disturbo bipolare, consapevolezza con cui fa i conti da tempo: "Purtroppo chi ne soffre oggi tende a nasconderlo agli altri – aveva detto – Le persone non devono aver paura di ammettere il problema, perché tanto poi viene fuori e rischia di allontanarci dalle persone che amiamo. Non è il disturbo a definirci ed esistono farmaci e terapie per tenerlo a bada. Aver capito la causa di tante mie azioni, mi ha rimesso in mano il volante della vita. Sapere cosa provocava i miei sbalzi d’umore mi ha assolta da tanti sensi di colpa. Scoprire cose nuove su se stessi, anche se non belle, non deve quindi spaventare. Paradossalmente porta via le paure".

La voglia di dire basta con la musica

E il periodo della pandemia non ha avuto certamente un effetto positivo su di lei, portandola a una profonda riflessione anche sul piano artistico, al punto da aver pensato di lasciare la musica definitivamente: "Mi sento molto in colpa per la mia posizione. Mi sento come se le persone stessero soffrendo e mi sento responsabile come se dovessi, con la mia piattaforma, fare qualcosa al riguardo. Condividerlo è difficile anche per me. Per tirarli su di morale. So che questo non è stato dato solo a me, so di aver lavorato così duramente per arrivare qui. So che tutto questo è il mio scopo. Ma, a causa del modo in cui sono stata cresciuta, non posso fare a meno di pensare che vorrei poter dare alle persone quello che ho".