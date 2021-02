Il Grande Fratello Vip ha portato fortuna a Selvaggia Roma, che si appresta a fare il suo debutto come attrice. Reciterà in un docu-film intitolato ‘Napule‘, che, come anticipa Adnkronos, racconta "i contrasti tra la Napoli ‘bene' del Vomero a quella più degradata e periferica di Scampia". "Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore", ha spiegato all'agenzia di stampa la ex gieffina (lanciata in tv qualche anno prima del GF, da Temptation Island).

Il regista è Enzo G. Castellari

A dirigere il docufilm è un regista "stracult": parliamo del mitico Enzo G. Castellari, cineasta 82enne che ha diretto film poliziotteschi, western e di fantascienza, con titoli come "Vado… l'ammazzo e torno", "1990 – I guerrieri del Bronx", "Jonathan degli orsi" e la fiction "Il ritorno di Sandokan". Il suo film più famoso è "Quel maledetto treno blindato", amatissimo da Quentin Tarantino che ne ha fatto una sorta di remake con "Bastardi senza gloria" chiamando Castellari in un piccolo cameo. Il regista si è complimentato con la Roma: "Selvaggia è una ragazza sensibile, piena di entusiasmo e voglia di fare. Si sta impegnando molto nonostante sia una debuttante. Ha una grande voglia di ascoltare ed eseguire e per me è anche un piacere poter dirigere una giovane promettente come lei".

Selvaggia Roma usa il suo vero nome Sabrina

Nel docu-film, Selvaggia Roma ha deciso di usare il suo vero nome, Sabrina. La ex concorrente del Grande Fratello infatti, in realtà si chiama Sabrina Haddaji ed è nata da mamma italiana e papà tunisino. Inoltre, il film di Castellari non è propriamente il suo debutto assoluto. Pochi sanno che, appena prima della sua primissima esperienza televisiva in Italia, a Uomini e Donne nel 2011, aveva partecipato ad alcuni spot pubblicitari diffusi in Giappone. All'epoca si faceva chiamare Selvaggia Haddaji e studiava già recitazione coltivando il sogno di diventare attrice. Quando ha partecipato a Temptation Island nel 2017, ha invece adottato il nome d'arte di Selvaggia Roma, che da allora la accompagna in tv e sui social.