Serena Iansiti è diventata mamma. L’attrice de Il commissario Ricciardi ha reso nota con un post pubblicato via Instagram la nascita della piccola Viola, la figlia avuta dal compagno Ferran Paredes Rubio. La piccola è venuta al mondo sabato 19 giugno e la sua nascita è stata ufficializzata con una foto dolcissima: il dito della neo mamma che sfiora il piedino della sua bambina.

Gli auguri a Serena Iansiti

Numerosi sono i colleghi famosi che si sono complimentati con Serena per l’arrivo della sua bambina. A commentare il post della nascita sono stati numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. A partire dalla collega Giusy Buscemi, ex Miss Italia oggi attrice che ha dato il suo caloroso benvenuto alla piccola Viola. Lei stessa è diventata recentemente mamma di due bambini: Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, nato nel 2019. A farle gli auguri anche Massimiliano Gallo, Barbara Foria, Sara Zanier, Ivana Lotito e numerosi altri.

Chi è Ferran Paredes Rubio, compagno di Serena Iansiti

Ferran Paredes Rubio è il compagno dell’attrice Serena Iansiti. Spagnolo, ha conosciuto Serena diversi anni fa mentre entrambi studiavano presso il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Serena stava perfezionando i suoi studi di recitazione. Ferran, invece, studiava per diventare direttore della fotografia. Dopo essersi persi di vista, i due si sono ritrovati e innamorati nel 2019. La loro storia d’amore è diventata giorno dopo giorno sempre più importante, resistendo perfino al durissimo lockdown durante il quale la coppia ha deciso di allargare la famiglia. Viola è la prima figlia per entrambi. La stessa foto condivisa da Serena sul suo profilo Instagram è stata postata dal compagno sui social. Un modo condiviso per dare l’annuncio dell’evento che cambierà la vita di entrambi.