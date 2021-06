Anche Shady, lontana dall'essere una sua ex fidanzata, è intervenuta a commentare la tragica morte di Michele Merlo, deceduto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. I due avevano partecipato alla stessa edizione di Amici, nel 2017, ed erano stati anche protagonisti di un legame molto stretto: pare che ai tempi del talent fosse nato un flirt che però non era mai diventata una storia vera e propria. Mentre Merlo (che all'epoca di Amici si faceva chiamare Mike Bird) era in rianimazione all'ospedale di Bologna, Shady aveva scritto “Sending a prayer”, ossia “Mando una preghiera”.

Il messaggio di Shady

Shady probabilmente non ha apprezzato che il suo commento sia stato riportato ed è intervenuta dopo la notizia della morte di Michele Merlo con un altro messaggio che, non senza polemica, invita a non speculare sulla tragedia: "Non è certo della mia story Instagram che dovete preoccuparvi, rispettiamo il dolore dei famigliari ed evitiamo di spettacolarizzare la morte. R.i.p". Tra l'altro, al momento in cui scriviamo tutti i post IG di Shady risultano cancellati.

Il legame tra Michele Merlo e Shady ai tempi di Amici

Shady Fatin Cherkaoui, questo il nome completo della cantante di origine marocchina che oggi con il dj NRD1 forma il duo elettronico Shanguy, si era molto legata a Michele nella scuola di Amici. Nel talent di Maria De Filippi, accade sempre che i flirt e le amicizie speciali che sbocciano davanti alle telecamere diventino dei veri e propri tormentoni per il pubblico a casa. Così era accaduto anche con Merlo e Cherkaoui, che però si erano tenuti lontani dal gossip. "Tra me e Mike c’è stato qualcosa. Ci siamo molto avvicinati a livello sentimentale ma non si è consolidato nulla", aveva detto Shady di Mike Bird dopo essere stata eliminata da Amici, confermando il grande affetto nei suoi confronti e senza aggiungere ulteriori dettagli.

Le parole che aveva detto Michele Merlo su Shady

Fuori dal talent, poi, i due non avevano mai iniziato una vera e propria storia, come aveva spiegato lo stesso Michele: "È vero che io e Shady ci siamo avvicinati tanto, ma solo da un punto di vista affettivo. Ci siamo aiutati a vicenda come due infermieri che cercano di curare l’uno i problemi dell’altra. Ma tra noi due non è scoccato l’amore". Forse è proprio per questo motivo, per evitare che il loro rapporto venga ingigantito e oscuri il dramma che stanno affrontando i famigliari del ragazzo, che Shady ha preferito non esporsi più di tanto, e lanciare quell'appello via social. Merlo era peraltro fidanzato con una ragazza, di cui però non si conosce l'identità. Il mondo di Amici si stringe in generale nel cordoglio della famiglia, dal messaggio di Maria De Filippi alle lacrime di Riki, passando per i commenti di altri ex allievi e personaggi del mondo musicale.