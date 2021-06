La battaglia contro i continui ritocchi estetici che l'industria cinematografica impone è diventata centrale nel dibattito tra le attrici d'oltreoceano che, infatti, non esitano ad esternare il loro disappunto nei confronti di un uso smodato di tutto ciò che altera le normali fattezze del viso e del corpo. Così, anche Shannen Doherty si è soffermata su questo aspetto, scrivendo un post su Instagram dove dichiara di voler vedere delle donne che non siano artefatte, ma che portino sulla loro pelle i segni di tutto quello che hanno vissuto.

La riflessione di Shannen Doherty

Dopo Kate Winsletche ha dichiarato di non voler essere modificata nelle locandine e scene dei film di cui è protagonista, anche Shannen Doherty ha ritenuto opportuno sottolineare quanto sia importante per uno spettatore immedesimarsi in ciò che vede e, molto spesso, le attrici che appaiono sullo schermo non corrispondono alla realtà. Su Instagram, l'attrice pubblicando una sua foto ha scritto:

Guardando i film stasera ho notato che ci sono pochi personaggi femminili con cui posso relazionarmi. Donne senza filler, senza Botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro viso e tutta l'esperienza che ha mostrato. Io ho vissuto. Amo il fatto di aver vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta a molto, sì al cancro, ma più di questo. Ora abbraccio me stessa. Finalmente. Basta con la percezione che le riviste e Hollywood cercano di darci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi.

La lotta contro il cancro

Un messaggio importante che in un periodo in cui la body positivity sta diventando fondamentale per non inculcare, soprattutto nei più giovani, degli ideali che non si avvicinino alla realtà. Lo scorso aprile l'attrice ha compiuto 50 anni e dall'inizio del suo successo, non ha mai avuto timore di mostrarsi anche rendendo noti momenti particolarmente intimi della sua vita. Da quando nel 2017 ha avuto per la prima volta il cancro, la donna non si è mai nascosta e ha condiviso, seppur con dolore, le tappe della sua malattia che, purtroppo, nel 2019 si è ripresentata. Attualmente Doherty sta portando avanti le cure, anche se le sue condizioni al momento sembra siano statiche.