Shannen Doherty, il cancro è in fase avanzata: “Voglio vivere” L’attrice ha presentato il film “List of a Lifetime”, che è la storia di una donna che proprio come l’attrice lotta contro un cancro al seno. Nel film, il suo personaggio fa una lista di desideri da esaudire prima di morire, ma il desiderio vero di Shannen Doherty è uno soltanto: “Voglio vivere”.

Dopo le dichiarazioni di Shannen Doherty fatte alla presentazione del film "List of a Lifetime", che è la storia di una donna che proprio come l'attrice lotta contro un cancro al seno, sono arrivate numerose manifestazioni d'affetto. Si è allontanata però dalla retorica del dolore e ha detto: "Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe? Nessuno di noi meriterebbe un cancro". Poi però fa sapere: "Chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona che aspetta di morire, con un camice grigio addosso. Io voglio vivere". Il 12 aprile 2021, Shannen Doherty ha compiuto 50 anni.

Le parole di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha ringraziato tutti i fan per i messaggi di affetto. Non si è mai arresa e non ha mai smesso di raccontare le sue sensazioni e la sua malattia: "Ma non è sempre facile. Ci sono giorni in cui mi sento molto depressa, oppure pigra. Per fortuna le mie amiche mi aiutano". Pochi minuti fa, l'attrice ha condiviso questo messaggio dopo l'ennesima ondata d'amore e d'affetto arrivato dai fan.

Sono così grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio e mi sento benedetta di essere qui. Mi sento prosperare. So di essere circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me.

Il marito: "È una donna meravigliosa"

Suo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, ha spiegato in una intervista recente: "Io non vedo un malato di cancro quando guardo Shannen. Vedo la stessa donna di cui mi sono innamorato. Ha un aspetto sano e vitale". Shannen Doherty, nel ruolo che interpreta nel film, fa una lista di desideri da esaudire prima di morire. Nella vita reale, il desiderio è uno soltanto: "Voglio vivere". A Shannen Doherty è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. La malattia è entrata in remissione due anni dopo, ma nel 2020 il suo cancro è tornato al quarto stadio.