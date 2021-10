Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” Shannen Doherty torna a parlare sui social, raccontando uno dei momenti più dolorosi della sua battaglia contro il cancro. Con un post in cui si mostra in lacrime parla del momento in cui ha deciso, una volta iniziata la chemioterapia, di radersi totalmente i capelli dopo aver provato a salvarli.

A cura di Ilaria Costabile

Shannen Doherty continua a raccontare sui social la sua battaglia contro il cancro. L'attrice rievoca anche momenti che riguardano il suo passato, nonostante siano carichi di sofferenza, ma da quando ha iniziato a condividere con i suoi fan il percorso nella malattia ha deciso di rendere loro partecipi di ogni momento. Ed ecco che su Instagram mostra la disperazione di uno dei giorni più difficili della sua vita.

Il sofferto racconto di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha deciso di raccontare uno dei momenti più dolorosi da quando ha scoperto di avere il cancro, ormai ben cinque anni fa e che continua a combattere senza arrendersi. L'attrice, infatti, ha affrontato una delle tematiche per cui molte donne soffrono quando sanno di dover iniziare il ciclo di chemioterapia, ovvero la perdita dei capelli:

Quando ho iniziato la chemioterapia, ho provato una cuffia fredda nella speranza di salvare i miei capelli. Mentre funziona per molti ed è incredibile, non ha funzionato per me. I miei capelli cadevano a ciocche quando li lavavo, avevo punti calvi e diventava sempre più difficile coprirli. Alla fine ho preso la decisione di rasare ciò che restava dei miei capelli. Era una battaglia a sé stante. Amavo i miei capelli. Mi aveva definito in una certa misura e mi ha fornito una sorta di coperta di sicurezza. Condivido con voi il giorno in cui è stata presa la decisione di radermi la testa.

L'umorismo come fonte di forza

Solo qualche giorno fa l'attrice aveva condiviso un altro momento della malattia, scrivendo che anche nei momenti di bui l'umorismo e la positività, l'avevano salvata dal baratro in cui sarebbe potuta cadere se solo avesse dato più spazio ai momenti di sofferenza e di sconforto: "Trovare l'umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti troviamo l'umorismo nell'impossibile" ha scritto in un post su Instagram. In queste settimane, infatti, Doherty è particolarmente attenta a diffondere un messaggio importante, quello che invita tutti alla prevenzione, di cui ottobre è anche il mese dedicato.