Sharon Stone in vacanza a Venezia si gode la fine dell’estate italiana In attesa della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la diva hollywoodiana si gode la città e i suoi colori in modalità vacanziera, negli ultimi giorni della sua estate italiana. A bordo di una barca che percorre i canali veneziani, Sharon Stone, 63 anni, si mostra al naturale e senza trucco con il vento tra i capelli. Il tutto è documentato su Instagram, dove condivide gli scatti in compagnia dello stilista Paris Libby.

A cura di Giulia Turco

Sharon Stone si gode gli sgoccioli di un'estate italiana che sta per volgere al termine. È il momento perfetto per la diva hollywoodiana per godersi Venezia e i suoi canali fuori stagione, mentre la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la 78esima, prenderà il via a settembre. Ed eccola dunque che durante qualche giorno di meritato relax posta sul suo profilo Instagram gli scatti di un giro in barca, con il vento che lascia scompigliare i capelli e gli occhiali da sole che coprono lo sguardo di un viso al naturale, lasciato senza trucco. "Un'altra avventura fashion", scrive ironicamente l'attrice a corredo di un post da diva mentre si gode la gita in barca in compagnia dello stilista Paris Libby.

Sharon Stone, lo scontro con un regista in Italia

L'attrice ha sempre avuto un rapporto viscerale di amore e odio con l'Italia, che ama da sempre per le bellezze che offre la sua terra, ma che è stata anche lo scenario di terribili esperienze che hanno segnato il suo percorso professionale. Di tali scandali Sharon Stone ha parlato nella sua recente autobiografia cinematografica, che si sofferma non solo sulle umiliazioni a sfondo sessuale vissute sull'iconico set di Basic Instinct, ma anche sull'esperienza definita "terrificante" su un set italiano. "Anni fa girai un film in Italia, racconta l'attrice nel libro, "il regista mi chiese di fare una certa cosa e io risposi che le donne non si comportavano più in quel modo […]. L'unica sua reazione fu: la prossima volta trovati una madre che ti ami". Sensi di colpa e umiliazioni che l'attrice avrebbe incassato pur di portare a termine le riprese: "Non me ne sono andata. Ho finito le riprese, ma mi sono assicurata che il film fosse un fiasco assoluto", scrive. "Nessuno deve permettersi di umiliarmi, tantomeno di offendere mia madre…lui aveva oltrepassato il limite".

Sharon Stone ha chiesto i vaccini obbligatori sui set

Di recente l'attrice si è trovata coinvolta in uno polemica sulla questione vaccini anti Covid. L'attrice in un video aveva chiarito la sua posizione chiedendo che fossero rese obbligatorie le vaccinazioni sul set di un nuovo progetto al quale dovrebbe lavorare, spiegando di essere stata minacciata dalla produzione che ha parlato di licenziamento. Obiettivo: lasciarle intendere che la sua presa di posizione avrebbe messo in dubbio il suo posto."Se parteciperò prima che chiunque sia vaccinato? No, non lo farò. Sono stata minacciata di perdere il lavoro? Sì. Perderò il lavoro se qualcuno sul set non sarà vaccinato? Sì".