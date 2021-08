Sharon Stone: “Questo è mio nipote, sta male e ci serve un miracolo” Il nipotino di Sharon Stone, River, è in condizioni disperate: “È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano. Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo”. La foto pubblicata dall’attrice è straziante. Il piccolo, poco meno di un anno, è intubato e si trova a lottare tra la vita e la morte.

Sharon Stone condivide le foto di River Stone, figlio di Patrick, il fratello dell'attrice. Lei è zia nonché madrina di battesimo del piccolo che, purtroppo, si trova ricoverato in gravi condizioni per un'insufficienza multiorgano: "Lo abbiamo trovato così nella culla. Pregate per lui, abbiamo bisogno di un miracolo".

Le condizioni del nipote di Sharon Stone

Le condizioni di River Stone appaiono drammatiche: "È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano. Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo". La foto che ha pubblicato la storica attrice di Basic Instinct è assolutamente straziante. Il bimbo, poco meno di un anno, è completamente intubato.

Chi è River Stone

River Stone è il figlio di Patrick Stone, che è il fratello minore di Sharon Stone, e di sua moglie Tasha. La coppia ha sempre mantenuto un riserbo assoluto, vivendo fuori dai riflettori e non essendo in alcun modo legata al mondo dell'intrattenimento. Lo scorso settembre, Sharon Stone presentò ai suoi follower il piccolo pubblicando una prima foto. Altri scatti sono stati pubblicati in gennaio. Sono tanti i fan che hanno scritto a Sharon Stone, esprimendo affetto e vicinanza. Anche amiche celebri come Kate Hudson e Sharon Osbourne non hanno fatto mancare il proprio affetto.

La famiglia di Sharon Stone

Sharon Stone ha affrontato ben due divorzi e ha tre figli, ma sono stati tutti adottati. Roan Joseph, adottato nel 2000; Laird Vonne, secondo figlio adottato nel 2005 e Quinn Kelly, terzo e ultimo figlio che è stato adottato nel 2006. I due matrimoni di Sharon Stone: il primo, dal 1984 al 1990, con Michael Greenburg; il secondo, dal 1998 al 2004, con Phil Bronstein. I fratelli di Sharon Stone sono in tutto quattro: lei è la seconda. Mike è il fratello maggiore, Patrick (il papà di River) è il fratello minore, nonché terzo; la quarta è una sorella, Kelly.