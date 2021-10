Side Baby papà, è nata Olimpia Bruni: “Sarò il tuo unico uomo finché ci sarò” Olimpia Bruni è la prima erede della nuova generazione di trapper italiani: è la figlia di Side Baby, al secolo Arturo Bruni, figlio dello sceneggiatore e regista Francesco Bruni. S.Amira Reina è madre per la prima volta, la felicità del trapper: “Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato ed hai iniziato a sorridere e io a piangere”.

Side Baby, il trapper conosciuto anche come Dark Side (ex Dark Polo Gang), è diventato padre per la prima volta. Olimpia Bruni, il nome completo della neonata. La mamma S.Amira Reina (su Instagram) è in ottime condizioni di salute, come dimostrano le foto pubblicate. Il giovane trapper – 27 anni compiuti poche settimane fa – ha manifestato con una foto tuta la sua eterna gioia per il momento: "Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato ed hai iniziato a sorridere e io a piangere".

Le parole di Side Baby

Olimpia Bruni è la prima erede della trap italiana. Nessun altro rapper-trapper di nuova generazione aveva ancora avuto un figlio. Queste le parole del trapper:

Appena ti ho presa in braccio la prima volta mi hai guardato ed hai iniziato a sorridere 😊 e io a piangere 😠sappi che finché sarò vivo non ti servirà nessun altro uomo Olimpia Bruni 19/10/2021 grazie @s.amirareina sei una campionessa

Chi è S.Amira Reina

"Ti ho sognata per tutto questo tempo e ora ti ho con me sul mio seno a sentirci battere i nostri cuori. Benvenuta al mondo figlia mia. Olimpia, 4 kg e 10. Non ho le parole ora. 🤍". Parole e emoticon utilizzate dalla compagna di Side Baby, al secolo Dark Side. Su Instagram si chiama S. Amira Reina, è di origini marocchine stando al suo profilo. Si sa molto poco sulla compagna che ha dato alla luce il primo figlio del trapper, rendendo quindi nonno lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni. Sul suo profilo Instagram, però, il racconto delle sue giornate e della sua gravidanza è libero. Si evince, anche dalla bio, un interesse per il mondo Beauty e Lifestyle. "Ti amo futuro papà", scriveva in un post di qualche settimana fa, così come per festeggiare le 27 primavere di Side Baby: "Scusa amore mio se ti faccio foto così random ma sei troppo bello e speciale per me 🎂 Buon compleanno papà Art".