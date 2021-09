Silvio Berlusconi compie 85 anni, gli auguri di Marta Fascina: “Buon compleanno amore mio” Il post di auguri della compagna dell’ex premier Marta Fascina, 31 anni, è ben presto diventato un trend di giornata. A far chiacchierare è proprio lo scatto in questione, i cui colori, le linee di contorno nette, oltre ad un leader di Forza Italia apparentemente ringiovanito, fanno ipotizzare che ci sia sotto sotto un ritocco fotografico. “Buon compleanno amore mio”, scrive la compagna a corredo del post.

A cura di Giulia Turco

Silvio Berlusconi ha compiuto 85 anni e il post di auguri della compagna Marta Fascina, 31 anni, è ben presto diventato un trend di giornata. A far chiacchierare è proprio lo scatto in questione, i cui colori e le linee di contorno così nette (oltre ad un leader di Forza Italia apparentemente ringiovanito), fanno ipotizzare che ci sia sotto sotto un ritocco fotografico. "Buon compleanno amore mio", scrive la compagna a corredo del post. Silvio Berlusconi, dal canto suo, ha fatto sapere di aver ricevuto centinaia di auguri. "Non capita spesso di ricevere auguri di compleanno direttamente da una piazza e da così tante persone insieme, grazie davvero", ha detto durante una telefonata fatta dalla manifestazione di Forza Italia a Roma. "Oggi ho ricevuto più di 200 telefonate di auguri, fa piacere. Siamo ancora importanti nella politica italiana".

L'amore di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

L’amore di Silvio Berlusconi e Marta Fascina dura ormai da oltre un anno. L’ex premier lo scorso agosto era stato avvistato in Sardegna, a Villa Certosa, in compagnia della sua ultima fiamma, affiatati più che mai. Ad aspettarli c’erano anche Eleonora e Barbara le due figlie che Berlusconi ha avito da Veronica Lario, a dimostrazione del fatto che quello con la Fascina era ormai un affare di famiglia. Già diversi mesi prima erano stati fotografati in Svizzera, al Grand resort di Bad Ragaz.

Chi è Marta Fascina

Marta Antonia Fascina, questo il suo nome completo, è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990. Ha dunque 30 anni, cinque in meno di Francesca Pascale. È cresciuta a Portici in provincia di Napoli, stessa origine tra l'altro di Noemi Letizia. Il suo nome ha iniziato a farsi sentire quando alle elezioni del 2018 è stata eletta alla Camera nella lista dei deputati di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1. Proprio la sua candidatura era stata molto discussa, visto che prima di allora non si sapeva nulla di lei ed era stata definita la "candidata fantasma". Laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, ha lavorato come addetta stampa per il Milan, poi per la fondazione Milan. Sembra che sia stato Adriano Galliani ad aver spinto per la sua discesa in campo con la politica.