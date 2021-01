Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per fare dei controlli a seguito di alcuni problemi cardiaci. In queste ore, ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute: "Non sono preoccupato, sto bene e il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine". Tra le persone che hanno manifestato preoccupazione per lui, anche Alba Parietti che il leader di Forza Italia si sarebbe premurato di chiamare al telefono. A raccontarlo, è stata la showgirl.

La preoccupazione di Alba Parietti per Silvio Berlusconi

Alba Parietti ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram, nel quale ha espresso la sua stima e il suo rispetto per Silvio Berlusconi. Ha lavorato nella sua azienda per quarant'anni e ha chiarito di non averlo mai votato: "Ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto". Era per strada quando ha appreso del ricovero dell'ottantaquattrenne. Si è subito preoccupata per lui e ha tentato di capire quali fossero le sue condizioni di salute: "Mi è dispiaciuto tantissimo e mi sono preoccupata. Chiamo amici ma non disturbo Zangrillo, lo vedo al tg, sento parole molto rassicuranti".

La telefonata di Silvio Berlusconi

Così, ha deciso di inviare un messaggio "di auguri e di vicinanza" all'assistente di Silvio Berlusconi e solo dieci minuti più tardi, il politico l'ha chiamata per rassicurarla: "Dieci minuti dopo, come fa spesso quando lo cerchi per cose importanti (cosa che fanno in pochi), per qualsiasi motivo, mi richiama per rassicurarmi personalmente sulle sue condizioni". Quindi ha rimarcato la sua gioia nel sentirlo: