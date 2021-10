Sinisa Mihajlovic è diventato nonno, è nata la figlia di Virginia Sinisa Mihajlovic è diventato nonno per la prima volta. Alle sette del mattino di giovedì 28 ottobre è nata Violante Vogliacco, la figli di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, calciatore del Benevento. La nascita della piccola è stata comunicata dalla 23enne con un post su Instagram: “L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”.

A cura di Ilaria Costabile

Sinisa Mihajlovic, il noto allenatore del Bologna, è diventato nonno. Nella mattinata di giovedì 28 ottobre al Fatebenefratelli di Roma è nata la prima figlia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, a cui i neo genitori hanno dato il nome di Violante. Ad annunciare il lieto evento è stata la figlia dell'ex calciatore, la prima dei suoi cinque figli a regalargli la gioia di un nipotino. Il ct della squadra, che aveva più volte ribadito di essere emozionato all'idea di diventare nonno per la prima volta, non ha ancora commentato l'arrivo della piccola.

L'arrivo della piccola Violante

L'annuncio è arrivato su Instagram dove la neo mamma ha pubblicato un post con la prima immagine della piccola Violante, vestita con una tutina rosa. Virginia ha scritto accanto allo scatto: "Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco. L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente". Non poteva mancare il commento di Alessandro Vogliacco, compagno della modella e giocatore del Benevento, che ha scritto subito sotto la foro: "Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi… sei unica!! Vi amo con tutto me stesso". I due sono innamoratissimi e, nonostante la giovane età, hanno accolto con immensa gioia l'idea di diventare genitori.

Sinisa Mihajlovic commosso alla notizia della gravidanza

La notizia della gravidanza era stata comunicata in famiglia da Virginia lo scorso maggio. Il momento è stato immortalato con un video, poi pubblicato anche sui social, dove la modella comunica al padre Sinisa che tra qualche mese diventerà nonno. Sulle prime l'allenatore non credeva ai suoi occhi e più volte ha chiesto alla coppia "State scherzando?", poi ha ricevuto la conferma da parte dei due innamorati e non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione e l'emozione che di lì a qualche mese l'avrebbe travolto. Ed ecco che quel momento così magico è arrivato.