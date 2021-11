“Soffro di ansia e depressione”, le lacrime di Bella Hadid sui social

"Quella che vedete sui social non sono davvero io". Bella Hadid si sfoga sui social e mostra il lato più debole di se stessa confessando di soffrire di depressione. La modella, 25 anni, tra le più richieste al mondo, ha una vita che si direbbe perfetta o comunque quantomeno desiderata e desiderabile. Eppure, dietro il grande clamore, dietro lo sfarzo, si nasconde lo spettro dell'ansia e della depressione: "Quella che vedete sui social non è la realtà".

Bella Hadid pubblica la sua confessione spinta da un video di Willow Smith, la figlia dell'attore Will Smith, così si è aperta anche lei su questa brutta malattia.

Mi sono sentita meno sola e così voglio che qualcun altro si senta compreso, amato e soprattutto non solo. Questo è praticamente il mio quotidiano, ogni notte, da qualche anno a questa parte. I social media non sono reali. Ricordatevelo. A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi. Ma c'è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto.

La diva e regina della moda chiude il messaggio in positivo, rivelando che c'è sempre il tempo e lo spazio per poter provare a ricominciare.

C'è sempre spazio per ricominciare, ma per me è sempre stato bello sapere che anche se sono passati pochi giorni, settimane o mesi, migliora, in qualche modo, anche per un momento. Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore. Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene.