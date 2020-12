Soleil Sorge non ha peli sulla lingua, ormai è cosa nota. Opinionista tra le più pungenti della televisione, non risparmia critiche e frecciatine ed è stata lei a smascherare l'ex amico Iconize e la sua finta aggressione omofoba (la "colpa" fu in realtà dell'amica Dayane Mello che tradì una confidenza di Soleil al GF Vip). Quando si tratta dell'ex Luca Onestini, poi, la Sorge non le manda a dire. Su Instagram, ha partecipato a un gioco che prevede di rispondere ai quesiti dei suoi fan con una foto. Alla domanda "Quando hai capito che stavi perdendo tempo", Soleil non ha avuto dubbi: ha pubblicato un'immagine risalente ai tempi della storia con Onestini. Il commento parla da sé: “Non ho mai perso tempo, al massimo ho scelto persone sbagliate con cui condividerlo".

I pessimi rapporti con Luca Onestini

Non è certo un segreto che Soleil e Onestini si siano lasciati in modo turbolento e sono rimasti in rapporti tutt'altro che idilliaci. La storia nata a Uomini e Donne era finita mentre lui era nella Casa del Grande Fratello Vip. Lei era stata accusata di averlo tradito con Marco Cartasegna, ma la Sorge non ha mai risparmiato critiche all'ex, anche di recente: "Ho fatto bene a lasciarlo per aver scoperto tutto lo sporco che faceva. Ho capito che non era una persona che poteva piacermi".

Soleil Sorge ricorda il fidanzato Kevin, morto anni fa

Sempre su Instagram, Soleil ha risposto anche alla domanda di chi le ha chiesto una foto del suo primo amore. La Sorge ha così svelato di essere stata legata ancora giovanissima (lo scatto risale al 2010) a un ragazzo di nome Kevin, che purtroppo è morto. Il suo ricordo è ancora molto intenso: "Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso ma lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me".