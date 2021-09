Sonia Lorenzini in ospedale: “Nottata da dimenticare, mattinata ancora peggio” Sonia Lorenzini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha pubblicato uno scatto che la ritrae con la maschera d’ossigeno a coprirle il volto e distesa su un letto d’ospedale. L’ex tronista ha spiegato che pur essendosi spaventata e aver affrontato una nottata terribile, non si è trattato di nulla di grave rassicurando così i suoi fan.

A cura di Ilaria Costabile

Brutta serata per Sonia Lorenzini, l'ex gieffina ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha raccontato brevemente di non essere stata bene e di essersi particolarmente spaventata. Non è scesa nei dettagli, svelando di cosa si trattasse, ma ha dichiarato che avrebbe raccontato il tutto quando avrebbe avuto un quadro più chiaro della situazione.

La foto dall'ospedale

L'ex tronista di Uomini e Donne nella foto pubblicata tra le sue storie appare con una maschera d'ossigeno e i segni della flebo attaccata al braccio, a dimostrazione del fatto che si trova in ospedale e che si sta sottoponendo a dei controlli in seguito a un malessere che le ha destato non poche preoccupazioni. Accanto allo scatto infatti spiega in poche righe cosa è accaduto: "Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio..niente di grave, o almeno ora lo so, perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno, poi vi spiegherò. P.s non ci facciamo mancare nulla noi eh!".

Il messaggio per rassicurare i suoi fan

Intanto a qualche ora di distanza dalla pubblicazione dello scatto che la vede in ospedale, l'ex gieffina ha pubblicato una nuova storia in cui ringrazia i suoi follower per l'affetto dimostratogli in questa circostanza così particolare e aggiunge: "Sono stata dimessa, sto bene come anticipato nella storia di prima, le cose gravi sono altre. Stamattina mi sono svegliata e mi sono preoccupata perché avevo il viso che sembrava un palloncino, gonfissima. Ho avuto probabilmente una forte crisi allergica, ma cerchiamo di capire attraverso le analisi".

I ricordi di Sonia Lorenzini al Grande Fratello

Sonia Lorenzini era reduce da una settimana intensa di lavoro a Milano, come aveva dichiarato anche nelle sue storie su Instagram. Nella serata di ieri, però, aveva avuto il pensiero di rivolgere un augurio ad Alfonso Signorini in procinto di iniziare la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Proprio lo scorso anno, infatti, lei era stata una delle concorrenti e sebbene la sua permanenza nella casa non fosse durata tantoquella degli altri concorrenti, non erano mancate dinamiche interessanti attorno alla sua persona, dimostrando di poter portare avanti il gioco con disinvoltura e nonostante i dispiacere momentanei di sapere affrontare anche cattiverie e momenti particolarmente difficili. Lo scrive lei stessa nel ricordare quei giorni: "Le emozioni lì sono vere e intense" a sottolineare che il percorso nella casa più spiata d'Italia è un percorso lungo e nient'affatto semplice.