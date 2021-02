L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sonia Pattarino ha annunciato su Instagram che è incinta. La web influencer ha svelato di essere in dolce attesa 34enne ha postato uno scatto che la ritrae in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La Camera, mentre regge un’ecografia del bebè in arrivo. Sonia Pattarino ha accompagnato la foto con una didascalia importante ed emozionante:

Parliamo d’ amore.

Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni

Una famiglia♥️

Un’ amore indescrivibile accanto a me,che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte.

Lei…la nostra principessa. La nostra vita

Sonia ha quindu puntualizzato di aspettare una bambina e di essere alla 16esima settimana, ovvero al quarto mese di gravidanza. Sonia Pattarino è nota per essere stata corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché compagna dell'ex tronista spagnolo Ivan Gonzales. Una relazione finita dopo pochi mesi, annunciata con queste parole: "Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato. Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento".

Ivan e Sonia a Uomini e Donne

Non è chiaro quale sia stata la ragione della fine della relazione, se la semplice distanza geografica o l'incompatibilità di carattere abbia impedito alla storia di decollare. La scelta di Ivan Gonzalez è andata in onda nel marzo 2019, nel corso di uno speciale serale di Uomini e Donne. Il tronista si era già fatto notare dal pubblico italiano con la partecipazione a Temptation Island Vip prima edizione, in cui aveva fatto parlare per il feeling instaurato con Valeria Marini.