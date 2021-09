Sophie Ellis-Bextor: “Persi la verginità a 17 anni, violentata da un musicista” L’artista di “The murder on a dancefloor” racconta l’accaduto nel suo libro autobiografico, in cui ripercorre l’incontro traumatico avuto quando aveva soli 17 anni: “Iniziammo a baciarci e prima che me ne rendessi conto eravamo sul suo letto e lui mi stava spogliando. Dentro di me sentivo ripetere un ‘no’, ‘non voglio farlo’, ma non ha fatto alcuna differenza”.

A cura di Andrea Parrella

Violentata quando era ancora minorenne da un musicista. Questo il contenuto del racconto traumatico che Sophie Ellis-Bextor ha deciso di fare pubblicamente nel suo libro, Spinning Plates, in cui si racconta oltre la carriera di musicista di successo. La cantanre di The Murder On The Dancefloor, oggi 42enne, torna ai suoi 17 anni nel breve estratto del libro pubblicato in queste ore dal Daily Mail. Un racconto certamente amaro e traumatico che la riporta a quando aveva soli 17 anni e perse la verginità dopo la violenza subita da un musicista molto più grande di lei, che di anni ne aveva allora 29.

Il racconto di Sophie Ellis-Bextor

Galeotto fu l'incontro che Sophie Ellis-Bextor ebbe al tempo con il musicista. Ricordi che racconta attraverso le sensazioni provate in quei momenti traumatici: "Iniziammo a baciarci e prima che me ne rendessi conto eravamo sul suo letto e lui mi stava spogliando". E l'artista aggiunge: "Dentro di me sentivo ripetere un ‘no', ‘non voglio farlo', ma non ha fatto alcuna differenza. Non mi ha ascoltato e ha fatto sesso con me, facendomi sentire umiliata. Così ho perso la verginità, sentendomi una stupida".

La scelta di non rivelare il nome dell'uomo

L'artista, madre di cinque figli con il marito Richard Jones, bassista dei Feeling, dice di avere scelto di rivelare questa vicenda per aiutare ragazze che si sono ritrovate nello stesso tipo di situazione. L'artista britannica non fa il nome dell'uomo protagonista di questa vicenda, che ormai risale a molti anni fa, visto che oggi ne ha 42, racconta di non avere alcuna voglia di farne, trattandosi di una situazione che non vuole portarla a puntare il dito contro qualcuno, ma solo di raccontare una vicenda che potrebbe : "Non voglio incoraggiare nessuno a realizzare dove sia il confine tra giusto e sbagliato".