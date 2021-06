Stefania Orlando si è sempre battuta per i diritti della comunità LGBTQ. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito la sua posizione al Padova Pride Village. Innanzitutto ha rimarcato quanto sia importante che il DDL Zan diventi realtà, poi ha avuto parole bellissime per la comunità LGBTQ, spiegando che le loro battaglie devono essere quelle di tutti.

Il discorso di Stefania Orlando al Padova Pride

Stefania Orlando, al Padova Pride Village, ha preso la parola per spiegare che lei ha sempre condiviso le battaglie dei membri della comunità LGBTQ e ritiene che non debbano sentirsi soli perché ogni paese civile ha il dovere di combattere al loro fianco e appoggiare la loro richiesta di vedere riconosciuti i loro diritti:

"Oggi sono qui, ma io sono con voi da anni, lo sapete. Io marcio con voi da anni per le vostre battaglie, per i vostri diritti che sono anche i nostri, attenzione. Perché certe battaglie sono di tutte le persone di buonsenso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese dove possiamo essere noi stessi, dove possiamo amare chi vogliamo senza la paura di essere giudicati, offesi o ancor peggio aggrediti. Quindi sono le battaglie di tutti, questo è da sottolineare. Adesso speriamo che anche il DDL Zan possa diventare realtà”.

La showgirl lotta al fianco della comunità LGBTQ

Anche su Instagram, Stefania Orlando ha spiegato che sarà sempre dalla parte delle persone vere, che non si nascondono dietro a una maschera. Coloro che devono vergognarsi sono gli ipocriti. La showgirl, infine, ha sottolineato come nessuno debba vedersi costretto a rinunciare alla sua identità per paura di non essere accettato: