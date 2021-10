Stefano Codegoni, il padre di Sophie, contro Matteo Ranieri: “L’ha umiliata, lei soffriva non lui” La storia di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è tornata alla ribalta con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia della ex tronista. La 19enne ha parlato della sua relazione finita in malo modo con il corteggiatore che, però, ha sempre sostenuto una diversa versione dei fatti. Intanto a difenderla fuori le mura di Cinecittà, ci pensa suo padre Stefano, che ha rivelato: “Lui l’ha umiliata, era lei a soffrire non lui”.

A cura di Ilaria Costabile

La storia di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è stata per diverso tempo al centro delle cronache rosa, dal momento che dopo il loro percorso a Uomini e Donne che sembrava poter essere garante di una conoscenza approfondita lontano dalle telecamere, la loro improvvisa rottura è stata un fulmine a ciel sereno, in seguito al quale le fan del corteggiatore si sono scagliate contro la giovanissima ex tronista. Attualmente al Grande Fratello Vip, Sophie è tornata a parlare della relazione con Matteo, dicendo che lui sa benissimo di aver detto delle cose sbagliate sul suo conto e, fuori dalla casa, nonostante le frecciate via social di lui, a difendere la 19enne ci ha pensato il padre, Stefano Codegoni, che intervistato dal settimanale DiPiù ha raccontato la sua versione dei fatti.

Stefano Codegoni difende sua figlia

Nonostante Sophie abbia sempre raccontato di avere un rapporto simbiotico con la mamma, anche con suo padre ha un legame davvero speciale, tanto è vero che trascorrono molto del loro tempo insieme. A questo proposito, Stefano Codegoni ha sentito il bisogno di intervenire, quando ha compreso che la storia di sua figlia e di Ranieri non era raccontata seguendo la verità dei fatti. Al settimanale, quindi, ha dichiarato:

Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola. Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui.

Le dichiarazioni di Sophie e la replica di Matteo Ranieri

Insomma, un racconto totalmente diverso da quello che è emerso in questi mesi in cui i due si sono lasciati. La gieffina alle altre inquiline della casa più spiata d'Italia aveva raccontato il modo in cui lui aveva deciso di mettere fine alla loro relazione, preoccupandosi principalmente dei fan e di cosa mostrare sui social. A questo proposito, inoltre, Sophie ha rivelato che tra loro non c'è mai stato un vero contatto fisico, mentre lui dal canto suo ha sarcasticamente replicato dicendo di "preferire animali e libri" a questo genere di dichiarazioni. Si era anche ipotizzato che lui potesse andare al Grande Fratello per un incontro-scontro definitivo, ma a quanto pare non è ancora arrivato il momento di questo faccia a faccia.