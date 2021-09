Stefano De Martino è lo scapolo d’oro d’Italia, tutti lo vogliono e lui resta single Un grande Gatsby napoletano, di buone maniere e grandi passioni, ma senza il vero amore. Non c’è giorno in cui il conduttore e ballerino non finisca nel mirino del gossip per avere questo o quell’altro nome accreditato come nuovo flirt. Ma Stefano De Martino è uno scapolo d’oro, single convinto, tante uscite e niente storie.

Uno dei principali inconvenienti della concentrazione di eventi e riflettori – in una parola che è volgare, il successo – nella vita di un uomo è proprio questo: tutti lo vogliono e ambiscono alle sue vette, alla sua altezza. È il caso di Stefano De Martino. Non c'è giorno in cui il conduttore e ballerino non finisca nel mirino del gossip per avere questo o quell'altro nome accreditato come nuovo flirt. L'ultimo, in ordine di apparizione, è un non nome: "una misteriosa ragazza napoletana". Lo scrive Chi Magazine in un retroscena che parla di "serenità ritrovata" e tutto il florilegio del pettegolezzo a corredo.

Stefano De Martino è ancora single

Reduce da un fortunato tour teatrale in giro per l'Italia con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, lo spettacolo "Che coppia noi tre", Stefano De Martino ha dimostrato capacità incredibili sul palcoscenico: ha danzato, recitato, si è prestato a fare da spalla ai due terminali comici, Izzo e Paolantoni, e ha persino cantato e suonato il pianoforte. Stando a quanto apprende Fanpage.it, il cuore di Stefano De Martino è assolutamente libero, occupato solo dall'amore per l'arte (e dall'amore per suo figlio, Santiago, ovviamente).

Tutte le fiamme di Stefano De Martino

Sì, le seratine in giro ci sarebbero eccome, con donne sempre diverse. Nell'ultimo biennio, diversi avvistamenti presunti e non – da Floriana Messina a Paola Di Benedetto, fino a una serie di nomi che gravitano nell'universo di Made in Sud e di Stasera tutto è possibile. Assolutamente fuori fuoco un altro nome fatto nei mesi scorsi, quello di Chiara Nasti. Stefano De Martino resta dunque in questo piacevole limbo, quello degli scapoli. Ma lui è "lo" scapolo, il più ambito, il più richiesto. Un grande Gatsby napoletano, di buone maniere e grandi passioni, ma senza il vero amore.