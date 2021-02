Anche Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello e padre di sua figlia Sofia, ha reso omaggio a Lucas, il fratello della concorrente del Grande Fratello Vip scomparso in un incidente a soli 26 anni. Il modello (anche lui ex Gf Vip) ha pubblicato un messaggio di cordoglio in portoghese, la lingua del ragazzo: "Estou de luto por um amigo", "Sto piangendo un amico". Evidentemente, dunque, Sala conosceva di persona Lucas Inácio Correia de Mello. Il ragazzo è morto a causa dello schianto contro un camion, sull'autostrada che parte da Santa Caterina, a sud del Brasile, e attraversa la catena del Gaucho. Con lui c'era a bordo una ragazza, sopravvissuta all'incidente.

Stefano Sala ha consigliato a Dayane di restare al GFVip

Come riportano molti utenti su Twitter, lo stesso Stefano Sala avrebbe consigliato a Dayane di restare nella Casa per il momento. A causa delle regole anti-Covid la Mello non ha la possibilità di tornare in Brasile senza sottoporsi a una lunga quarantena in solitudine e, a casa con la figlia Sofia a Gravedona (Como), si ritroverebbe da sola per gran parte del tempo, con la bambina a scuola sino alle 18, i nonni di Sofia fuori per lavoro e Stefano impegnato con la sua famiglia. Tempo fa Dayane raccontò di aver sofferto per la morte di un amico e trasmesso in parte la sua negatività sulla figlia, cui ora non vorrebbe far vivere la stessa situazione. Dayane ha comunque avuto la possibilità di parlare sia con Sofia e con i genitori di Stefano, sia con i suoi famigliari in Brasile. Attraverso una videochiamata in confessionale, nel corso della quale Rosalinda è stata al suo fianco, ha potuto vedere la salma di Lucas.

Il disegno di Sofia e il sogno di Dayane

Dayane ha informato la piccola della scomparsa di suo zio Lucas, apprendendo di una curiosa coincidenza che sembra suonare come un segno del destino. Ieri la bambina ha realizzato un disegno che la ritrae insieme alla mamma e a un angelo. Stefano e i suoi genitori sono rimasti scioccati, dal momento che la bambina non sapeva ancora nulla dell'incidente: "Sofia mi ha detto: Allora questo è Lucas". Particolare non meno toccante, Dayane ha sognato di andare in bicicletta insieme ai suoi fratelli proprio nelle stesse ore in cui Lucas periva nell'incidente.