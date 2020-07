Tara Gabrieletto torna a parlare della separazione da Cristian Gallella, mettendo forse il punto alla questione in una serie di Instagram Stories in cui si rivolge ai fan. La coppia nata a Uomini e Donne, dopo quattro anni di matrimonio, ha deciso di separarsi, comunicando che l'amore è definitivamente arrivato al capolinea. I fan evidentemente continuano a sperare in un ritorno di fiamma, ma la Gabrieletto ha chiesto loro di non parlarle più dell'ex.

Lo sfogo di Tara Gabrieletto

"Non mandatemi più cose su Cristian", ha dichiarato Tara, parlando in modo chiaro e senza troppi giri di parole: "Cosa fa, con chi si vede. Non me ne frega nulla. Non siete stupidi". L'ex volto di Uomini e Donne lascia intendere che la rottura è stata per lei una vera e propria occasione di rinascita.

Io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono tornata la Tara di sempre che aveva perso un attimo la sua strada… sono rientrata. I miei occhi parlano e quello che vedete è reale, sono felice. Alle donne che sono nella mia stessa situazione posso solo consigliare: andate avanti a testa alta.

Il silenzio sulle cause della separazione

Il primo annuncio sulla crisi era arrivato da Tara, a fine giugno: "Stiamo prendendo delle decisioni". Poi, pochi giorni dopo, l'ufficializzazione della fine del matrimonio, stavolta da parte di Gallella, senza però specificarne le cause: "Siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione". Tara ha poi rimproverato i fan troppo curiosi chiedendo di non interessarsi a questioni private né di parlare male di Cristian, che per lei resta comunque "una persona speciale".