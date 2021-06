Taylor Mega e il rapper Sacky di 19 anni, la foto del bacio appassionato

Taylor Mega e un’estate già bollente in compagnia della sua ultima fiamma. Si tratta di Sacky, giovane rapper di 19 anni il cui vero nome è Sami Abou El Hassan, pizzicato mano nella mano al fianco dell’influencer mentre passeggiano per Milano. Poi una sosta ad un chioschetto di kekab e il bacio appassionato. I fotografi di Chi li hanno immortalati mentre lei dopo il bacio poggia romanticamente la testa su di lui. È ufficialmente finita con Tony Effe, come ha fatto sapere lo scorso febbraio la modella, pur senza rancori: “È stata una bellissima storia d’amore”.