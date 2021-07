Temptation Island, Andrea Celentano sposa Raffaella Giudice: il video della proposta di matrimonio Raffaella Giudice e Andrea Celentano sono pronti a convolare a nozze. La coppia partecipò alla sesta edizione di Temptation Island, dove il giovane si avvicinò alla single ed ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella. Al falò di confronto, Raffaella decise di perdonarlo. In queste ore, è arrivata la romantica proposta di matrimonio.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Giuseppe Annunziata

Era il 2018 quando Raffaella Giudice e Andrea Celentano mettevano alla prova il loro amore nel programma Temptation Island. Per la coppia è arrivato il momento di respirare il profumo dei fiori d'arancio. I due, infatti, convoleranno presto a nozze. La proposta di matrimonio di Andrea a Raffaella è arrivata in queste ore.

Da Temptation Island al matrimonio

La coppia originaria della provincia di Salerno è pronta a giurarsi amore eterno. Andrea Celentano si è recato con la fidanzata Raffaella Giudice su una spiaggia. Prima hanno ballato sulle note di una romantica canzone, poi l'uomo ha stretto a sé la sua compagna e tra i fuochi di artificio, si è illuminata la scritta "Sposami". Andrea si è inginocchiato e ha dato un prezioso anello a Raffaella, che è apparsa visibilmente emozionata. Così, le ha chiesto di diventare sua moglie. La risposta? Un deciso sì. Dopo dieci anni di fidanzamento e le turbolenze a Temptation Island, i due si preparano a convolare a nozze.

Chi sono Raffaella Giudice e Andrea Celentano

Raffaella Giudice e Andrea Celentano parteciparono alla sesta edizione di Temptation Island perché dopo sette anni di fidanzamento, Andrea voleva essere certo di stare con la sua compagna per amore e non per abitudine. Il percorso nel reality non fu facile per Raffaella. Andrea, infatti, sembrò interessato alla single Teresa Langella. Al falò di confronto, la giovane espresse al fidanzato tutta la sua delusione per quanto aveva visto. Andrea, tuttavia, riuscì a convincerla di non avere mai provato un reale interesse per Teresa, ma di essere sicuro più che mai di volere solo lei al suo fianco:

"Se non ci lasciamo mai, anche quando litighiamo, è perché ci amiamo troppo. Ho avuto la conferma che cercavo. Nell'ultima settimana, ti ho sognato cinque notti su sette. Io voglio te, tutta la vita. Mi sei mancata, sono stato male te lo giuro. Mai più un giorno separati".

Dopo qualche battibecco, Raffaella decise di perdonarlo e di uscire dal programma insieme a lui.