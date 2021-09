Temptation Island, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono lasciati: “Non eravamo più felici” Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono lasciati. Nel 2019, la coppia si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a Temptation Island Vip dove aveva messo alla prova la solidità della loro relazione. Ne erano usciti più uniti che mai. Due anni più tardi, però, arriva l’annuncio della rottura.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono lasciati. La coppia si era fatta conoscere dal pubblico partecipando a Temptation Island Vip 2019. Lui modello con in tasca il titolo di Mister Italia e già protagonista di programmi come Ciao Darwin e Pomeriggio Cinque. Lei modella e volto del programma L'eredità. Una storia d'amore iniziata in piena adolescenza e che sembra essere giunta al capolinea in queste ore.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: i motivi della rottura

A dare l'annuncio della fine della relazione, è stata Chiara Esposito. In un breve post pubblicato nelle Instagram Stories, la donna ha accennato ai motivi che hanno spinto lei e Simone Bonaccorsi a prendere strane diverse. I due si sarebbero accorti di non riuscire più a trarre dalla loro relazione, la felicità che meritano:

"Buonasera amici, volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme. Quando non ci sentiamo più felici, non bisogna restare nello stesso posto. Certa della vostra comprensione, vi auguro e mi auguro tanta felicità".

L'esperienza a Temptation Island Vip 2019

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si sono conosciuti a un concorso di bellezza, quando lei aveva 14 anni e lui 17. Da lì è iniziata una relazione durata cinque mesi, poi c'è stato un breve momento di crisi e un allontanamento. Poco dopo, però, sono tornati insieme. Poi hanno deciso di mettere alla prova la solidità della loro relazione nel programma Temptation Island Vip. Dal falò di confronto uscirono più uniti che mai. Chiara, infatti, dichiarò:

“Sono venuta qui per togliermi dei dubbi e per dimostrare a Simone che può fidarsi di me, nonostante gli errori commessi in passato. Ho avuto la mia risposta: voglio stare con lui perché nessuno dei single è riuscito ad attirare la mia attenzione al punto da distoglierla dal mio ragazzo”.

In queste ore, la notizia della rottura.