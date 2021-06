Il flirt che aveva infiammato la scorsa estate quello tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sembrava fosse giunto al capolinea, almeno queste erano le voci che si rincorrevano da qualche tempo, dopo che sui social i due si mostravano sempre meno insieme. Il calciatore e la modella veronese, infatti, sono ancora felicemente una coppia, come mostrano nelle storie condivise da entrambi in cui si scambiano effusioni.

La coppia felice insieme

Le foto in barca a largo di Capri della scorsa estate, in cui il difensore e la modella si scambiavano baci appassionati avevano fatto sognare i fan del campione che nell'influencer ed ex fidanzata di Fabrizio Corona avevano visto la perfetta metà per il giocatore francese. I due, come dimostra uno scatto pubblicato lo scorso marzo da Hernandez su Instagram, erano finiti addirittura insieme sulla copertina del magazine Sportweek, che scriveva una didascalia piuttosto eloquente: "Diavolo che coppia!" Insomma, tra loro sembrava proprio che l'amore andasse a gonfie vele, ma dopo un po' di silenzio da parte di entrambi, i fan avevano ipotizzato che tra i due si fosse rotto qualcosa. Invece è stata proprio la modella a condividere nelle sue storie un momento di tenerezza con il calciatore, dove si scambiano qualche bacio e abbraccio in aereo, tornando da Madrid.

La conoscenza prima del lockdown

Allarme crisi, quindi, è stato sventato. L'amore tra i due gode di ottima salute e sembra che entrambi abbiano trovato un equilibrio che gli consenta di viversi a pieno questa relazione senza dover condividere costantemente ogni attimo insieme. Stando a quanto si è raccontato agli albori della loro storia, i due si sono conosciuti prima del lockdown, dopo il quale hanno voluto conoscersi meglio dopo aver incrementato la loro conoscenza tramite social. L'incontro, quindi, è stato fatale e tra i due è scoccato davvero un colpo di fulmine.