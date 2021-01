Tiffany Trump è pronta a dire il fatidico sì. La più giovane dei figli di Donald Trump infatti ha annunciato tramite il suo profilo Instagram il suo fidanzamento ufficiale con Michael Boulos, nell'ultimo giorno di mandato del padre da presidente. Nonostante il tempismo non sia dei migliori, la felicità di Tiffany è incontenibile: "Mi sento eccitata per questo nuovo capitolo della mia vita".

Tiffany Trump vicina alle nozze

Lo scatto pubblicato ritrae la coppia in una posa formale a Washington, in uno degli spazi esterni della Casa Bianca. "È stato un onore celebrare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per il prossimo capitolo della nostra vita!", ha scritto la quarta figlia 27enne dell'ex presidente sotto alla foto di coppia. Il suo futuro marito Michael Boulos è un uomo d'affari, figlio del magnate libanese Massad Boulos e di Sarah Fadoul Boulos. I due si sono conosciuti in Grecia, nell'estate del 2018, nel club dell'amica di vecchia data Lindsay Lohan.

Chi è Tiffany Trump

Tiffany Trump è nata il 13 ottobre 1993 ed è l'unica figlia che il Presidente degli Stati Uniti d'America ha avuto con la sua seconda moglie Marla Maples. Il nome prescelto per la ragazza è un omaggio alla nota azienda Tiffany & Co. Quest'anno, Tiffany Trump si è laureata in Sociologia presso l'Università della Pennsylvania. All'università ha conosciuto il ventunenne Ross Mechanic, studente d'ingegneria. I due si frequentano da un anno, nonostante lui sostenga le idee di Hillary Clinton. Mentre prova a costruirsi un nome nel campo della moda, la figlia del Presidente USA coltiva diversi interessi. Quando aveva solo 17 anni, infatti, ha prodotto un singolo dal titolo ‘Like a bird', anche se l'esperimento musicale non venne accolto con favore dalla critica.