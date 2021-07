Incidente domestico per Tina Cipollari che qualche giorno fa è stata beccata con una benda sull'occhio, intenta a girovagare per Roma. Ad immortalarla così, dolorante, con gli occhiali da sole a coprire la fasciatura, è stato il settimanale Nuovo, dove compaiono gli scatti della nota opinionista di Canale 5. Nulla di grave, come ha raccontato lei stessa al settimanale, ma comunque un piccolo infortunio che le ha procurato un bel po' di fastidio qualche giorno prima della partenza, come si vede in alcune storie pubblicate su Instagram, infatti, il volto di Uomini e Donne è già in vacanza, pronta ad attraversare il mare su una bella nave da crociera.

Cosa è accaduto a Tina Cipollari

Ma, in effetti, cosa è accaduto a Tina Cipollari? L'opinionista si trovava ai fornelli quando una goccia d'olio bollente le è finita sulla palpebra, per fortuna non ha toccato la parte interna dell'occhio, perché se così fosse stato, le conseguenze sarebbero potute essere più preoccupanti. È bastata invece una fasciatura, del riposo e la voce più pungente del dating show di Canale 5, si è potuta liberare di questo fastidio che, però, le ha dato un bel po' di filo da torcere.

in foto: Foto dal settimanale Nuovo

Relax prima del ritorno a Uomini e Donne

Dopo qualche giorno, quindi, sembra che il problema sia rientrato, dal momento che la sodale di Gianni Sperti, sembra non abbia più bisogno della protezione come si evince dalle foto e video pubblicati su Instagram nelle ultime ore. Pronta per la vacanze, quindi, Tina Cipollari si concede un po' di relax a bordo di una nave da crociera, lontana dai doveri e dalla tv, in attesa di tornare più agguerrita di prima al suo posto da opinionista nel salotto di Uomini e Donne. Dopo le voci su un possibile abbandono, con cui se fosse stato vero lo show avrebbe perso uno dei personaggi più iconici di questi anni, l'opinionista si prepara a riprendere la sua postazione per commentare nuove avventure amorose.