Dopo solo due minuti di gioco, il calciatore Luke Shaw ha segnato il primo gol che ha portato in vantaggio l'Inghilterra nella sfida contro l'Italia per il titolo finale degli Europei 2021. Dalla tribuna d'onore spuntano Tom Cruise e x che si danno un pugno di esultanza, mentre accanto a loro gridava felice il principino George accompagnato dai genitori William e Kate.

Beckham e il principe William complici in tribuna

All'inizio della partita, si erano visti anche lo stesso Beckham con il principe William salutarsi e scambiare qualche parola da una divisione all'altra. Una settimana di finali sportive molto intense, che hanno visto la partecipazione attiva dei vip di tutto il mondo, con il coinvolgimento delle star di Hollywood.

Anche Mick Jagger è volato a Wembley per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca e, secondo il Daily Mail, il frontman dei Rolling Stones, che stava rientrando dalla Francia, avrebbe infranto l'obbligo di quarantena per le persone provenienti dall'estero e al momento rischierebbe una multa dii 10mila sterline.

La gioia di George contro le lacrime di Leone

Mentre in Inghilterra si esulta, in Italia si soffre. Uno tra tutti, il piccolo Leone Ferragni che è stato trascinato nel tifo sfrenato dei genitori Chiara e Federico nella serata dedicata agli azzurri. Una volta cantato l'inno e dato il via al sostegno per la Nazionale dal salotto di casa, il gol di Luke Shaw è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha rovinato il primo tempo del primogenito dei Ferragnez, in sincrono con l'Italia intera.

Per baby George esultante e felice a Wembley c'è un piccolo Leone a Milano che proprio non ne vuole sapere di accettare questa vittoria e si ribella con la mamma per riuscire ad assistere finalmente alla rivalsa della Nazionale di calcio italiana.