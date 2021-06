Dopo tanto studio, finalmente ecco che anche Tommaso Stanzani può festeggiare la fine della scuola dell'obbligo con il tanto atteso esame di maturità. Il giovane talento di Amici20, infatti, sebbene abbia trascorso parecchi mesi lontano dai libri ha deciso comunque di portare a termine questo percorso e, quindi, conseguire la prova finale. Dopo l'interrogazione non potevano mancare i festeggiamenti, come si vede dalla storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Al momento, però, almeno sui social non è arrivata alcuna dedica da parte di Tommaso Zorzi.

La felicità post esame

Un momento di estrema liberazione e felicità quello che vissuto una volta terminati gli esami di Stato. Dopo un anno faticoso e per i ragazzi che hanno dovuto affrontarlo tra Dad e lezioni in presenza a causa della pandemia, lo è stato ancora di più, l'idea di aver messo un punto ad una prima fase del percorso formativo e scolastico non può che riempire di gioia. Ed è quello che si legge negli occhi di Tommaso Stanzani uscito dall'istituto in cui ha conseguito la prova di maturità, dove ad attenderlo c'erano le persone a lui più care che, una volta terminata l'esposizione, gli hanno mostrato tutto il loro affetto abbracciandolo e festeggiando insieme. L'obiettivo che il bolognese si era prefissato, quindi, è stato raggiunto: una volta lasciata la scuola di Amici20, infatti, aveva dichiarato di voler portare a termine il suo percorso di studi, per poi decidere con calma la strada da intraprendere.

Il rimprovero scherzoso di Tommaso Zorzi

In queste settimane, poi, il ballerino è stato travolto anche dall'attenzione dei media per la sua storia con Tommaso Zorzi. Con l'influencer, infatti, si è mostrato più di una volta, sia paparazzato dai fotografi che immortalato dallo stesso vincitore del GF in qualche momento insieme. Sebbene Zorzi avesse fatto intendere di aver sostenuto il 19enne nella preparazione all'esame, in queste ore non c'è stato nulla che sia stato reso pubblico: un messaggio, una foto, un pensiero, che probabilmente i due si saranno scambiati in privato, dal momento che l'opinionista dell'Isola dei Famosi aveva commentato ironicamente un post che il ballerino aveva pubblicato a poche ore dalla prova, in cui sdrammatizzava l'ansia del momento, scrivendo: "Magari studiamo oltre a ridere"