Tommaso, uscito dal GF, consegna un messaggio di Gianmaria alla fidanzata: cosa c’è scritto Anche se è uscito per primo dal GF Vip 6, Tommaso Eletti continua a rimanere nelle dinamiche del gioco. Fuori dal programma ha contattato Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, per recapitarle un messaggio d’amore del fidanzato: “Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare con te”. Oltre alle dolci parole, l’ex gieffino le ha mandato una dedica scritta da Gianmaria su un tovagliolo: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me”.

A cura di Elisabetta Murina

È stato il primo eliminato del Grande Fratello Vip 6, ma non sembra essersi ancora allontanato dal gioco. Uscito dalla casa più spiata d'Italia, Tommaso Eletti si è messo in contatto con Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, per recapitarle un messaggio d'amore scritto dal fidanzato su un tovagliolo di carta.

Tommaso Eletti recapita un messaggio alla fidanzata di Gianmaria

Uscito dal programma, Tommaso Eletti ha contattato Greta Giulia Mastroianni per recapitarle un messaggio d'amore del fidanzato Gianmaria Antinolfi: "Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l'ora di stare con te", ha scritto l'ex gieffino su Whatsapp. Oltre alle dolci parole, Tommaso ha mandato a Greta la foto di un tovagliolo con una dedica d'amore scritta da Gianmaria: "Ti amo e non vedo l'ora di stringerti a me. Tuo GMA". Greta Giulia ha prontamente condiviso sui social gli screen della conversazione con Tommaso e le dolci parole di Gianmaria, aggiungendo anche un "Ci vediamo domani", che lascia intendere che la ragazza potrebbe essere ospite della puntata di questa sera, lunedì 27 settembre. E magari potrebbe entrare nella Casa per fare una romantica sorpresa al fidanzato, attenuando così le sue preoccupazioni. Tommaso, infatti, ha fatto sapere a Greta Giulia che Gianmaria è preoccupato per il futuro della loro relazione: "Dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirai ci sarai ancora per lui".

La relazione tra Greta Giulia Mastroianni e Gianmaria Antinolfi

Nella casa del GF Vip 6 Gianmaria ha rivelato di avere una nuova frequentazione, dopo la fine del flirt con Soleil Sorge che lo ha accusato di essere insistente al limite dello stalking. La sua nuova fiamma è la modella Greta Giulia Mastroianni che, nelle scorse settimane, si era lamentata del fatto che il profilo ufficiale di Gianmaria, mentre lui era già nella casa, avesse smesso di seguirla su Instagram. Questa sera, forse, Greta potrà incontrare il fidanzato e cercare di chiarire ogni suo dubbio.