Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si candidano a essere la coppia più bella dell'estate. L'influencer e il ballerino, entrambi amatissimi dal pubblico, si stanno godendo la natura incontaminata del Salento. Stanzani è in Puglia perché fa parte del corpo di ballo di Battiti Live e Zorzi ha pensato di raggiungerlo, assistendo nel backstage a tutte le serate dell'evento e concedendosi gite in barca con Stanzani ed Elisabetta Gregoraci.

Il dolce messaggio di Tommaso Zorzi per Stanzani

Ai tantissimi fan di Tommaso Zorzi non è sfuggita la serenità che sembra caratterizzare l'ex opinionista dell'Isola dei famosi in questo periodo. Così, hanno adottato Stanzani, sostenendolo con lo stesso affetto che riservano a Zorzi. Nella serata di ieri, martedì 29 giugno, mentre il Battiti Live era in onda, l'hashtag #TommasoStanzani era primo nei trend. Tra i commenti, anche quello dolcissimo di Tommaso Zorzi: "Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro. #TommasoStanzani".

Tommaso Zorzi nel backstage di Battiti Live

In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Tommaso Stanzani ha ammesso: "Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso". Dopo una fase iniziale durante la quale la conoscenza è stata vissuta nel massimo riserbo, i due sembrano via via più propensi a condividere sui social frammenti della loro frequentazione. Basta dare un'occhiata alle Instagram Stories di Stanzani e Zorzi per rendersi conto di quanto stiano bene insieme. Nelle ultime ore, inoltre, è circolato un video che ritrae un momento tenerissimo: Stanzani si reca nel backstage di Battiti Live dopo essersi esibito e stringe Tommaso Zorzi in un abbraccio (vedi video in alto). Inutile dire che la scena ha sciolto il cuore dei fan della coppia.