Tommaso Zorzi bacia Lialai sulla bocca: il videoclip girato con Rocco Siffredi Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme per un videoclip. Non si tratta di un film porno, ma di un progetto ben diverso. Il vincitore del GF Vip 5, come ha svelato il settimanale “Chi”, veste i panni di seduttore e l’attore hard quelli inediti di regista. A volerli insieme la cantante Lialai. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Zorzi bacia la cantante Lialai sul set (foto dal settimanale Chi)

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme per un video. No, non si tratta di un film porno. Tutt'altro: l'attore hard e il vincitore del GF Vip 5 hanno condiviso il set per un progetto musicale, come ha svelato il settimanale Chi. Tommaso nei panni di seduttore e Rocco in quelli inediti di regista. Ecco di cosa si tratta.

Zorzi- Siffredi insieme per un videoclip

Tommaso e Rocco si sono incontrati in gran segreto la scorsa estate, in una lussuosa villa a Porto Cervo, in Sardegna. In quell'occasione, l'ex gieffino aveva condiviso su Instagram una storia con l'attore hard che aveva letteralmente fatto impazzire i fan. E, come si può ben immaginare, aveva suscitato anche tanta curiosità. Oggi (29 settembre), il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato il mistero: i due sono i protagonisti del videoclip della canzone Light On di Caterina Lalli, in arte Lialai. Nel video, che uscirà a metà ottobre, Tommaso vestirà i panni di vero seduttore, dell'uomo che "non deve chiedere mai" (in coppia con l'attrice hard Martina Smeraldi), cimentandosi persino in un bacio: "È stato un bacio scenico ma Tommaso ha davvero un grande fascino", ha raccontato Lialai. Rocco, invece, sarà il regista di questo insolito progetto.

Tommaso Zorzi e Lialai durante le riprese del videoclip (foto dal settimanale Chi)

Perchè Lialai ha voluto la coppia Zorzi-Siffredi

Le riprese del videoclip di Lialai sono durate tre giorni e si sono svolte nella villa della sua famiglia a Porto Cervo. Sul set, spiega la cantante, "si è creata la giusta alchimia". La scelta di Tommaso come protagonista non è stata di certo casuale: "L'ho voluto come star perché oggi è uno dei personaggi più influenti e amati in Italia". E anche la presenza, al suo fianco, di due professionisti del mondo hard è frutto di una scelta ben ragionata: "Ho voluto Martina Smeraldi, attrice hard della scuola di Rocco Siffredi e, appunto, Rocco per dare quel tocco, in regia, con la sua esperienza. Lui è riuscito a trasferire la mia musica in video con un senso ben preciso". Lialai è al suo terzo singolo e "l‘argomento che prevale sempre è la sensualità". Quando Light On uscirà, l'artista non ha dubbio che lascerà tutti, soprattutto i fan di "Tommy", letteralmente a bocca aperta. D'altronde, spiega, "sorprendere è la parola che accompagna la stessa curiosità con cui viviamo la vita io, Tommaso e Rocco". Allora, non resta che aspettare.