Ormai non ci sono più dubbi: tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è scoppiata la pace e le liti all'interno del Grande Fratello Vip sono un lontano ricordo. Dopo l'incontro distensivo a Il Punto Z, dove Tommaso aveva voluto Giulia come ospite nella prima puntata, i due sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo, mostrandosi in viaggio insieme, su un treno.

Tommaso e Giulia chiedono la vodka in treno

La scena, immortalata dai due diretti interessati con video e foto pubblicati su Instagram Stories, non svela la natura del loro viaggio ma è diventata immediatamente virale e potrebbe riuscire nell'impresa di riunificare i fandom delle due celebrità del GF Vip, che fino a questo momento sono stati in "guerra" l'uno contro l'altro. Nel filmato c'è anche una scena divertente in cui Tommaso e Giulia chiedono (inutilmente) all'inserviente del treno di farsi servire uno shot di vodka in pieno giorno.

Perché Tommazo Zorzi e Giulia Salemi avevano litigato

Zorzi e la Salemi si conoscono da sei anni e hanno sempre avuto un rapporto intenso ma segnato da alti e bassi. Dopo un periodo di allontanamento, gli autori del GF Vip li hanno astutamente riuniti nella Casa, sperando probabilmente in uno scontro che è puntualmente arrivato. Tommaso ha spiegato di essersi sentito tradito da Giulia quando lei ha pubblicato un libro anticipandone l'uscita che è finita per coincidere con quella del suo romanzo. Al GF Vip, hanno messo da parte queste episodio e per un periodo sono andati d'amore e d'accordo, ma la convivenza forzata e alcune incomprensioni li hanno portati a litigare pesantemente. Addirittura, Zorzi ha sostenuto che la loro non fosse una vera amicizia, provocando in Giulia una grande delusione. Poi, i due hanno messo da parte rancori e dissidi e lei è stata ospite al Punto Z, il programma di Tommaso in streaming dedicato all'Isola dei Famosi.