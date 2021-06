Che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani siano ormai inseparabili è cosa nota, ma che il vincitore del Grande Fratello Vip 2020/2021 tema ‘la concorrenza' di Can Yaman ha fatto davvero ridere. La butta subito sullo scherzo l'influencer che si appresta a caricare nelle sue consultatissime stories IG un messaggio da inviare al suo ‘amore', contenente un avvertimento non da poco: "Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….". Non è dovuto sapere che cosa, sta di fatto che i fan non si sono lasciati pregare e hanno iniziato a produrre subito un'esilarante serie di meme.

Stanzani l'antisocial "abbordato" sui social

Il ballerino di Amici non ha ancora risposto e non è detto lo farà, essendo, rispetto a Tommaso Zorzi, meno social e più timido in fatto di condivisione della sfera personale. Tante coreografie e immagini di eventi danzanti per lo Stanzani, che non mostra particolari reticenze quando a fargli i video è proprio il suo Tommy. E dire che quest'ultimo lo aveva inizialmente adocchiato proprio attraverso i social, scrivendo durante una puntata di Amici: "Ma Tommaso? Maria ti devo parlare".

Il commento al post di Verissimo

Non contento, aveva rilanciato con una puntata di Verissimo, rispondendo ironicamente al lancio dell'intervista di Tommaso Stanzani. Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d'oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici. Sabato a Verissimo avremo Tommaso Stanzani" scriveva Silvia Toffanin attraverso la pagina instagram del programma pomeridiano di canale 5. TommyZ non esitò neanche allora e commentò: Mi invitate sempre alle puntate sbagliate.

Le paparazzate a Milano insieme al cane Gilda

Di lì a poco, i due sono stati più volti avvistati a Milano, complici e affettuosi, in compagnia di Gilda, la cagnetta di Tommaso. In più, il ballerino è stato più volte ripreso da Zorzi in stories piuttosto ammiccanti, segno che questo legame non sta riuscendo a rimanere lontano dagli occhi indiscreti. E poi, sempre nel loro mondo IG, un emoticon col cuore seguita da un laconico ‘Mi manchi' bagnato dalle lacrime. Niente di più serio per la grammatica degli scatenati gossippari 3.0.