Tony Bennett, il dolore della moglie: “Non sa di avere l’Alzheimer” Susan Benedetto, la moglie di Tony Bennett, conferma in una intervista alla CBS che il crooner non sa di essere malato di Alzheimer, ma è ancora consapevole di essere la star che è: “Grazie a Dio mi riconosce, riconosce i figli ci riteniamo fortunati in molti modi. Lui è molto dolce”, ha dichiarato.

Tony Bennett non sa di essere un malato di Alzheimer. Lo ha dichiarato sua moglie, Susan Benedetto, alla trasmissione '60 minutes' della CBS. Nel corso dell'intervista rilasciata ad Anderson Cooper, la moglie del popolare crooner ha parlato delle condisioni di suo marito. La sua condizione è stata resa nota per la prima volta all'inizio dell'anno, nonostante tutto è salito sul palco di Radio City Hall per un concerto, la sua ultima esibizione prima del ritiro, con Lady Gaga.

Le parole di Susan Benedetto

"Grazie a Dio mi riconosce, riconosce i figli ci riteniamo fortunati in molti modi. Lui è molto dolce". Susan Benedetto ha confermato che suo marito non è a conoscenza del fatto di avere l'Alzheimer. Gaytari Devi, la dottoressa che gli ha diagnosticato la malattia, ha sottolineato che la star sa di essere Tony Bennett e quindi si comporta come tale. “C’è una parte del cervello che dà uno scopo e un significato alla vita ed è permeata di emozioni”, ha spiegato. Nel corso dell'intervista è stata mandata in onda una esibizione casalinga di Tony Bennett, che ha ricordato a memoria testo e musica di una canzone senza spartito musicale.

Il ritiro dalle scene

Il ritiro dalle scene non è mai stato calendarizzato ma nessuno è rimasto sorpreso quando, dopo il doppio concerto tenutosi ad agosto alla Radio City Music Hall di New York assieme a Lady Gaga, Tony Bennett ha poi cancellato i restanti concerti previsti per il 2021, annunciando l'addio alle scene. Leggenda assoluta del jazz mondiale, che ha festeggiato da poco i suoi 95 anni, ha così deciso di cancellare tutti i concerti previsti, che erano stati riprogrammati a causa del Covid e che avrebbero dovuto riprendere lo scorso settembre. Chi ha assistito ai due concerti newyorkesi, però, ha ufficialmente assistito agli ultimi due concerti ufficiali dei Bennett che con Lady Gaga aveva pubblicato un fortunato album di standard jazz, ovvero "Cheek to Cheek".