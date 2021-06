Tori Spelling, l'indimenticabile Donna di Beverly Hills 90210, ha ammesso ad alcune fonti vicine a Us Weekly di dormire in camere separate con suo marito, Dean McDermott. La coppia avrebbe ormai problemi da anni e il fatto di dormire in camere separate è un segnale chiaro che l'amore è ormai giunto al termine.

Il gossip su Tori Spelling e Dean McDermott

Tori Spelling, 48 anni, Dean McDermott, 54, si sono sposati nel 2006 e hanno avuto cinque figli in tutto: Liam, 14, Stella, 13, Hattie, 9, Finn, 8 e Beau, 4 anni. Le cose tra loro stanno andando davvero molto male. Si allungherebbe quindi la lista di coppie famose destinate purtroppo a scoppiare:“Tori e Dean hanno grossi problemi da oltre un anno ormai. Il fatto che Tori abbia ammesso di dormire in letti separati è molto significativo, non lo farebbe a meno che le cose non andassero diversamente tra loro.", dice la fonte a Us Weekly.

La confessione di Tori Spelling

Nel corso del Jeff Lewis Live, trasmissione radiofonica in on da su SiriusXm, Tori Spelling non si è tirata indietro e ha di fatto alimentato tutte le ipotesi e le speculazioni sulla coppia: "In questo momento, i miei bambini e i miei cani dormono nel mio letto. Da quando se ne è andato – questo non va bene, ragazzi – ma da quando se n'è andato è stato via per sei mesi di riprese in un altro paese, sono rimasti tutti con me. Quindi al momento ne ho ancora quattro in camera da letto con me che devono ancora tornare nelle loro stanze, sì". Tori Spelling si riferiva al fatto che suo marito era lontano per girare in un altro Paese, quindi sarebbe abituata a stare da sola. Tori Spelling avrebbe poi smesso di indossare la sua fede nuziale da marzo 2021 e questo non ha fatto altro che aumentare le supposizioni di un possibile addio. I due attori non hanno ancora commentato ufficialmente tutte le supposizioni su di loro.