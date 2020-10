L'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra essere destinato a riaccendersi, almeno questo è quanto emerge dall'intervista che l'opinionista del Grande Fratello ha rilasciato al settimanale Confidenze, dove ha parlato della sua relazione con l'attore e della fiducia in sé stessa che ha ritrovato dopo anni di insicurezze.

Il rapporto con Pietro Delle Piane

Una storia d'amore piuttosto travagliata quella tra la showgirl e il suo compagno che, dopo la partecipazione a Temptation Island, finita decisamente in malo modo, rischiavano di mettere fine ad una storia intensa e che per poco più di un anno li aveva resi felici. Dopo le prime incomprensioni e i momenti lontani, subito dopo il reality, il riavvicinamento è stato lento e ponderato e i due hanno deciso di non affrettare i tempi e fare le cose con calma. In fondo, già nel suo ripensamento ad un mese dal viaggio nei sentimenti, Antonella Elia aveva confessato di essere ancora innamorata del suo Pietro e di volerlo perdonare, nonostante l'avesse ferita. "Non è un mostro, è come un bambino, ha un animo buono" aveva detto, cosa che ha poi ripetuto anche al settimanale:

Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente. Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso: non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi.

La nuova sicurezza di Antonella Elia

Sembrerebbe, però, che la Elia sia ancora frenata all'idea di aprire completamente il suo cuore a Pietro Delle Piane, ha iniziato ad imporre delle regole, acquisendo più sicurezza in sé stessa e anche più consapevolezza del suo essere donna: "A dire il vero, non mi sono mai piaciuta, ma almeno oggi so di avere un certo fascino. Eppure, se guardo le foto di quando ero giovane, mi rendo conto che ero carina. Ma non me ne sono mai accorta".