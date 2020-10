È bastato davvero poco a far scoppiare un vero e proprio scandalo che si sta consumando tra Inghilterra e America e che vede protagonisti due volti noti del cinema: stiamo parlando di Lily James e Dominic West. I due sono stati avvistati la settimana scorsa, mentre si scambiavano un tenero bacio, tra le vie di Roma. Non ci sarebbe niente di male, quante sono le storie che nascono per caso, se non fosse che lui è ‘felicemente' sposato con Catherine FitzGerald, dalla quale ha anche avuto ben quattro figli.

Gli scatti rubati a Roma

I due attori erano stati chiamati nella Capitale per girare le riprese dell'adattamento televisivo del romanzo The pursuit of Love, di cui la BBC ha deciso di realizzare una serie televisiva. I due sono passati dal condividere il set, a trascorrere delle giornate spensierate tra le strade romane, scambiandosi baci ed effusioni, alla vista di chiunque, inequivocabili. Ed è così, quindi, che gli scatti di questo tradimento a cielo aperto hanno fatto il giro del mondo, diffusi dal Daily Mail che naturalmente sottolinea lo stato di Dominc West: sposato.

Pace fatta tra Dominc West e la moglie Catherine

Un'amica di Catherine FitzGerald ha raccontato alla testata inglese cosa è accaduto quando la donna ha visto per la prima volta le foto che ritraevano il marito tra le braccia dell'affascinante attrice americana. "Catherine ha visto le foto ed è devastata. Sono andata a casa sua per parlare non appena le ho viste. Ha provato a parlare con Dominic, ma lui non risponde al telefono, è del tutto scioccata, perché non aveva idea di cosa stesse succedendo. Stavano insieme, e questa cosa è stata un fulmine a ciel sereno. Lei pensava di avere un matrimonio tranquillo, ma non ha più parole ormai" questo è quanto dichiarato dalla fonte, che disegnerebbe una Cathrine distrutta dalla scoperta improvvisa. Eppure, a distanza di qualche giorno, per mettere a tacere le voci di una profonda crisi nella coppia, compaiono delle foto dei due coniugi: quasi a voler dire che non c'è nulla da temere.

Un testimone conferma la liaison

Intanto, sempre il Daily Mail, ha raccolto le testimonianze di qualcuno che, rimanendo in anonimato, ha voluto rimarcare quanto feeling ci fosse tra Lily James e Dominic West che avrebbero anche trascorso due notti insieme all'Hotel De Ville a Roma. Si sarà trattato, quindi, di un abbaglio, oppure una liaison passeggera?