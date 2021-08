Tragedia per Simona Ventura, è morta Sabrina: “Sei stata una guerriera” a conduttrice piange sui social network la morte della cara amica Sabrina. Un dolore immenso per SuperSimo che pubblica le storie in cui in alcune foto erano ancora insieme: “Per sempre così”. Incredula, pubblica un’immagine in cui è anche con Giovanni Terzi: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice”.

Un grave lutto ha colpito Simona Ventura. La conduttrice piange sui social network la morte della cara amica Sabrina. Un dolore immenso per SuperSimo che pubblica le storie in cui in alcune foto erano ancora insieme: "Per sempre così". È incredula, Simona Ventura, che apprende della morte dell'amica che era, come ricorda su Instagram, "bella e solare".

Il messaggio di Simona Ventura

Simona Ventura ha ricordato Sabrina con un messaggio e una foto insieme, un cuore disegnato a cerchiare il volto di lei. Ecco le parole accorate, dolorose e affrante della conduttrice

Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere – scrive affranta – Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi.

La foto insieme con Giovanni Terzi

Più avanti, Simona Ventura pubblica una nuova immagine, più recente, in cui c'è anche Giovanni Terzi, il suo compagno, insieme ad altri amici. Una foto che le ricorda un momento felice:

Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. E' così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre

Simona Ventura non ha voluto poi aggiungere molto altro sulla morte dell'amica Sabrina. Sconosciute, al momento, le cause del decesso. Il fatto che Simona Ventura faccia riferimento alla parola "guerriera", fa venire in mente la retorica della lotta che generalmente si utilizza per le persone che vengono colpite da un brutto male e si ritrovano ad affrontarlo. Ma non c'è alcun tipo di ufficialità a riguardo.