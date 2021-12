“Troppo vecchio per me”, Alba Parietti smentisce la storia d’amore con Alvise Rigo Alba Parietti ha smentito su Instagram un’ipotetica love story con Alvise Rigo, protagonista di Ballando con le stelle: “Troppo vecchio per me”

A cura di Redazione Spettacolo

Alba Parietti è intervenuta su Instagram per smentire una love story tra lei e il rugbista nonché protagonista di Ballando con le Stelle Alvise Rigo. Nei giorni scorsi, infatti, era stato scritto che tra i due ci fosse del tenero ma non c'era stato alcun intervento ufficiale da parte di nessuno, finché questa attina la showgirl ha ritenuto di dover intervenire per smentire l'accaduto. Lo ha fatto dopo che la sua vicina di casa le ha chiesto qualche notizia in più su questa storia. Ovviamente Parietti ha smentito a modo suo, con molta ironia, pur ammettendo che i due erano stati a cena assieme, ma senza nessun doppio fine, anzi.

"Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa @alda.bosetti che non se ne perde una e mi scrive “ bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe @alvise_rigo di trent’anni ( soli ) più giovane di me. Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo , Alvise è bellissimo ma per me è troppo , troppo vecchio. Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe , fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio" ha scritto Alba Parietti riamndando al mittente il presunto scoop.

Poi, appunto, la showgirl ammette di essere stata a cena con il "ballerino", ma ha sottolineato solo quanto abbia mangiato il suo partner in crime per una serata: "Ammetto di essere stata a cena con Alvise, se mangiato una bistecca della dimensione del tavolo,(per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto ) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare , ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante troppo sano il ragazzo @alvise_rigo. Che comunque domani sarà me da @mara_venier a @domenicain_raiuno non per dichiarare il suo amore , ma per sfidarmi al musichiere, torneo di ritorno". Tra i commenti al post anche il figlio Francesco Oppini che se la ride e Sabrina Salerno, collega di trasmissione di Rigo che scherza: "Ma te l’ho presentato io e non mi hai detto niente".