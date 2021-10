Un altro palo per Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni: “Non è il mio tipo” Al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si è aperta con Francesca Cipriani e Raffaella Fico ed ha ammesso che Gianmaria Antinolfi non è il suo tipo: “Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere, ma non è il mio tipo. Mi spiace averlo illuso”.

Mi spiace, ma ti vedo più come un amico. Quante volte un uomo nella vita sente dirsi questa frase da una donna. È successo ancora, è successo al Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha praticamente lasciato in diretta la fidanzata Greta Mastroianni per confessare il suo interesse per Sophie Codegoni. Purtroppo, però, la Codegoni non ha interesse per lui: "Non è il mio tipo".

Le parole di Sophie Codegoni

Nell'ultimo pomeriggio, Sophie Codegoni si è aperta con Francesca Cipriani e Raffaella Fico ed ha ammesso che Gianmaria Antinolfi non è il suo tipo:

Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere ricevere questi apprezzamenti e sentirsi dire certe cose. Però mi spiace averlo illuso. Né caratterialmente, né esteticamente è il mio tipo. Glielo avevo già detto la sera prima della scorsa puntata, c'è tanta differenza e se c'è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d'amore. L'attrazione è nata perché ha uno sguardo ed è un bel ragazzo. A me piacciono i ragazzi tatuati, non è il mio tipo.

Così Gianmaria Antinolfi ha lasciato Greta Mastroianni

Gianmaria Antinolfi ha chiuso ufficialmente la sua storia con Greta Mastroianni, sebbene non ufficialmente. Greta Mastroianni su Instagram ha paragonato il cuore di Gianmaria Antinolfi a una fermata della metropolitana. Lui ad Aldo Montano ha confessato di aver fatto una scelta non appena si è avvicinato un po' a Sophie Codegoni: "Più chiaro di così. Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avvicinandomi a lei avrei perso Greta, ma sono andato avanti, sono andato avanti e sono andato avanti". Cosa succederà adesso? Gianmaria Antinolfi tornerà sui suoi passi? Arriverà Greta Mastroianni in puntata?