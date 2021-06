Non era andata propriamente a buon fine la liaison tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne ed essersi frequentati per qualche tempo, sembrava avessero chiuso i rapporti, come era emerso anche nell'ultima puntata del dating show di Canale 5, dove la dama non aveva usato parole lusinghiere nei confronti del cavaliere che, intanto, la stuzzicava in merito a delle presunte nuove frequentazioni. Eppure i due sono stati beccati insieme, proprio dopo la fine del programma.

La seconda chance?

I due sono stati avvistati a Milano, camminare insieme in atteggiamenti piuttosto complici, potrebbe essere l'inizio di una possibile seconda chance. Lontani dalle telecamere, quindi, i due avranno deciso di rivedersi e riprendere in mano un discorso al quale sembrava fosse stata messa la parola fine. Non ci sono state dichiarazioni in merito da parte di nessuno dei due, ma forse per scoprire qualcosa in più, toccherà aspettare la nuova stagione del programma che, come di consueto, dovrebbe partire nel mese di settembre, per capire se ci sono stati degli sviluppi nel corso di questi mesi lontano dalla tv.

La delusione di Elisabetta Simone

Non è passato molto tempo, infatti, da quando la dama aveva manifestato il suo dispiacere per l'atteggiamento che l'imprenditore milanese aveva adottato nei suoi confronti. Dopo quella che sembrava una frequentazione seria e nella quale Elisabetta aveva investito in tempo e anche in emozioni, lui sarebbe sparito, come ha raccontato la 35enne in un'intervista a Uomini e Donne Magazine: "Non voglio avere più niente a che fare con lui" aveva detto piuttosto piccata la donna che, quindi, aveva accantonato anche l'ipotesi di poter dare una nuova possibilità al suo cavaliere, nonostante lui continuasse a riservarle delle attenzioni.