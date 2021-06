Tra le conoscenze nate sotto i riflettori di Uomini e Donne, ce n'è una che ha scatenato un certo chiacchiericcio da parte degli appassionati del dating show, si tratta del feeling nato tra Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone. Il giovane ufficiale della marina mercantile che aveva fatto la corte a Gemma Galgani, si è trovato a suo agio con il parterre del Trono Over, ed è proprio lì che ha incontrato la sua nuova fiamma. I due hanno iniziato a frequentarsi durante il programma e stando alle foto e ai video pubblicati sui rispettivi profili social, pare che entrambi abbiano deciso di continuare la conoscenza anche fuori le porte di Cinecittà.

Gli incontri dopo il programma

Non è ancora chiaro se sia nata davvero una coppia, ma è certo che i due hanno voglia di continuare a conoscersi anche senza la mediazione del programma, che gli consentiva di incontrarsi a Roma, durante le registrazioni. Adesso, invece, i due sono costretti a spostarsi per raggiungere le loro rispettive città, ma non sembra essere un problema e, anzi, questo consentirebbe loro di trascorrere più tempo insieme. Si mostrano, infatti, complici e divertiti a girovagare tra ristoranti e soste a casa, dove Vivarelli si è cimentato nelle vesti di chef.

Nicola Vivarelli era pronto a nuove conoscenze

In effetti, l'ex corteggiatore della dama torinese, aveva già annunciato il suo ritorno a Uomini e Donne con grande entusiasmo, convinto che stavolta avrebbe trovato davvero una persona con cui intraprendere un percorso più duraturo. Il 27enne, infatti, ha più volte ribadito l'affetto che lo lega a Gemma, sostenendo però di essere pronto a gettarsi nella mischia. Intanto con la barlady di Novara pare ci sia una certa intesa, tanto da portarlo a sbilanciarsi anche fuori e, magari, non è escluso che se le cose dovessero continuare a questi ritmi, una volta che il programma riprenderà con la nuova stagione, Nicola ed Eleonora non possano essere una nuova coppia.