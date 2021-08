Vacanze croate per Michael Jordan, in viaggio con lo yacht da un milione di euro A bordo del suo O’Para – uno yacht di 96 metri del valore di un milione di euro – Michael Jordan e la sua crew stanno navigando in acque internazionali al largo del Mare Adriatico, a pochi metri dalle coste croate. Presto potrebbero arrivare anche in Italia. Ecco tutti i servizi dello yacht extra lusso del campione di basket.

Michael Jordan, il grandissimo campione di basket, sta facendo parlare di sé da questa parte del mondo. Perché? Perché Michael Jordan ha scelto la Dalmazia per le sue vacanze. A bordo del suo O'Para – uno yacht di 96 metri del valore di un milione di euro – Michael Jordan e la sua crew stanno navigando in acque internazionali al largo del Mare Adriatico, a pochi metri dalle coste croate.

Le vacanze di Michael Jordan

Il campionissimo di basket è arrivato in Croazia in compagnia della consorte Yvette Prieto. È stato avvistato anche passeggiando nel centro di Spalato, in Croazia, per poi salire a bordo dell'O'Para, un gigante di 96 metri, uno yacht che vale un milione di euro, uno yacht da sfoggiare per le "occasioni migliori" con la sua profondità, il suo arredo, il suo incredibile arsenale di meraviglie.

Le caratteristiche dello yacht

Il layout degli interni dello yacht può far impallidire anche il più milionario dei milionari. Allora: partiamo dal fatto che lo yacht di Michael Jordan può arrivare ad ospitare fino a 12 ospiti considerato il totale di quattordici (14!) camere, tra queste c'è una master suite, due cabine VIP, sei cabine matrimoniali, quattro cabine doppie e una cabina singola. Basterebbe questo per capire il lusso in cui Michael Jordan si ritrova immerso ma, non dovesse bastare, bisogna sapere che lo yacht è in grado di trasportare fino a 29 membri dell'equipaggio a bordo per garantire un'esperienza rilassata. Tra i servizi – le cosiddette ‘amenities' – troveremo: un ampio bar all'aperto dove poter socializzare e prendere il sole. E ancora: la possibilità di viaggiare alla velocità di 16 nodi, una velocità massima di 18 nodi e ancora – ma questo è ovvio – l'aria condizionata con ogni personalizzazione possibile, diverse vasche idromassaggio (coperte), la possibilità di fare un barbecue con la griglia, la palestra, luci subacquee e, persino, uno spazio in cui si simula la spiaggia.