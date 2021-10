Valentin Dumitru commenta il bacio di Francesca Tocca e Todaro: “Hai usato una donna per audience” Dopo il bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca che conferma il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, è arrivata il commento di Valentin Alexandru Dimitru. L’ex compagno della ballerina ha rivolto un messaggio piuttosto pungente all’ex maestro di Ballando con le Stelle: “Non hai riconquistato il suo cuore”.

A cura di Ilaria Costabile

Il bacio di Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha destato non poco scalpore e non è tardato ad arrivare il commento di Valentin Alexadru Dimutru alla conferma ufficiale di questo ritorno di fiamma. L'ex ballerino del talent show di Canale 5 è stato piuttosto pungente e ha accusato l'ex volto di Ballando con le Stelle di essere tornato con la sua ex moglie solo per una questione di visibilità.

Le parole di Valentin

Valentin non ha timore di dire ciò che pensa, come capitava anche durante il talent show di Canale 5, nel quale non ha mai avuto difficoltà nel mostrare il suo carattere irruente. Il bacio tra la sua ex, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, non poteva che scatenare una reazione da parte del ballerino che, infatti, ha immediatamente commentato quanto è avvenuto in puntata, attaccando il suo rivale e sottolineando come questo ritorno di fiamma non sia dettato dall'amore, ma da necessità mediatiche. Ed ecco, quindi, cosa ha scritto:

Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali, sapendo che libera e sola può volare più in alto di te.

La fine dell'amore tra Francesca Tocca e Valentin

La storia tra Valentin Dimitru e Francesca Tocca si era conclusa già ad agosto dello scorso anno, quando la ballerina aveva dichiarato che tra lei e il latinista la relazione si era conclusa attraverso una story pubblicata su Instagram. Quest'anno, quando il ballerino ha pubblicato una foto insieme ad Talisa Ravagnani, attuale velina di Striscia la Notizia, nonché ex allieva della scuola di Cinecittà, la ex di Todaro aveva scritto sul suo profilo Instagram una frase piuttosto ambigua: "Chi ti ha tradito, verrà tradito. Che bel gioco il karma" una coincidenza quasi inequivocabile. I due, tra l'altro, si erano lasciati per volere di Valentin che aveva annunciato pubblicamente la fine della sua relazione dicendo che, pur essendo innamorato di lei, aveva preferito dare priorità alla sua famiglia.