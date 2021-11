Valentina Ferragni si è operata al viso: “Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto” Valentina Ferragni si è sottoposta ad un’operazione al viso nelle ultime ore. L’influencer, sorella minore di Chiara, ha svelato tutto ai suoi milioni di fan attraverso un post su Instagram.

A cura di Gaia Martino

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, nelle ultime ore ha confessato di essersi sottoposta ad una piccola operazione al viso. Con un lungo post pubblicato su Instagram l'influencer ha raccontato che circa un anno fa le è comparso qualcosa sul viso che assomigliava a un semplice brufolo. Con il trascorrere del tempo ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di anomalo che l'ha costretta a rivolgersi a un medico. Valentina Ferragni nelle ultime ore ha aggiornato i suoi milioni di fan riguardo le sue condizioni di salute. L'influencer si è sottoposta ad una piccola operazione sul viso: circa un anno fa ‘qualcosa' le si è presentata sul viso e con il passare dei mesi è peggiorata.

Questa mattina ho tolto la ‘cosa' che ho sulla fronte da un anno più o meno. E' iniziato come un brufolo sotto pelle ma nel corso dell'anno è cambiato in peggio. Ha iniziato ad ulcerarsi e stava peggiorando

La sorella minore di Chiara ha spiegato che non si sa ancora di cosa si tratta: è in corso la biopsia. Potrebbe essere una semplice cisti o un carcinoma basocellulare:

Ora non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo). Il medico l'ha rimossa con un bisturi elettrico perchè questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta.

Al momento l'imprenditrice si trova bendata e con tre punti sulla ferita: quanto accaduto le ha destato preoccupazione, non sapendo di cosa si trattasse la ‘cosa', così definita da lei, che le è comparsa improvvisamente sul viso.

Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l'intervento (per fortuna il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute. Non esistate ad andare dal medico che senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene. La salute è la cosa più importante in assoluto. Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto

I problemi di salute di Valentina Ferragni

Non sembra trovar pace la piccola di casa Ferragni che di recente ha scoperto di avere un problema di salute. Lo scorso 7 aprile l'influencer attraverso il suo profilo Instagram raccontò della scoperta fatta dai medici. La 28enne soffre di insulinoresistenza in una forma grave: si tratta di una patologia che si verifica quando le cellule dell'organismo non riconoscono le molecole di insulina in circolo nel sangue.