Valentina, ex fidanzata di Tommaso, attacca Sonia Bruganelli: “Apri bocca solo per sentenziare” Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Valentina Nulli Augusti. L’opinionista del GfVip, nella terza puntata, aveva parlato con Tommaso Eletti di lei in questo modo: “Avrebbe dovuto tutelarti di più, farti aiutare da uno psicologo”. La ex Temptation Island replica: “Apri bocca solo per sentenziare”.

"La cattiveria dei buoni è pericolosissima". Così scriveva Valentina Nulli Augusti a proposito di tutto quanto era successo a Temptation Island e oggi, a due mesi di distanza, sembra volerlo ricordare rispondendo per le rime a Sonia Bruganelli. Con Tommaso Eletti nella casa del Grande Fratello Vip, la storia tra i due è inevitabilmente ritornata al centro del villaggio mediatico e, proprio durante la terza puntata del GfVip, lo sfogo di lui ha raccolto la solidarietà della moglie di Paolo Bonolis: "Lei avrebbe dovuto tutelarti un po' di più". La replica di Valentina Nulla Augusti: "Quando sento dire certe cose…".

Cosa ha detto Sonia Bruganelli

Tommaso Eletti è entrato subito all'interno delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Dai problemi di droga alla storia passata con Valentina Nulli Augusti, che lo hanno rivelato in atteggiamenti sessisti e machisti, tutto sta venendo passato ai raggi x dal programma nell'attesa di capire se venerdì sarà proprio lui il primo a uscire dalla casa. Sonia Bruganelli, proprio nel corso dell'ultima puntata, nel rivolgersi a lui ha puntato il dito contro la sua ex:

Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un programma come quello che hai fatto. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te. Quindi alla luce di questo spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina. Credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui.

Valentina Nulli Augusti scrive a Sonia Bruganelli

Queste parole sono state raccolte da Valentina Nulli Augusti che in una stories su Instagram, non più disponibile, ha scritto: "A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose. Mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento". I motori si sono scaldati, la quarta puntata vedrà l'intervento di Valentina Nulli Augusti nella casa del Grande Fratello Vip? Sarebbe interessante, a questo punto.